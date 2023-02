Maler, Mäuse und andere Kunststücke

Werbung

Viel an Kunst zu besichtigen gibt es auch 2023 in Niederösterreich. Ein kursorischer Ausblick auf das reiche Angebot.

Die Kunstmeile Krems liefert wieder etliche Highlights. In ihrem zweiten Ausstellungsjahr präsentiert Gerda Ridler, Direktorin der Landesgalerie NÖ, Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart aus den Landessammlungen (13. 5. 2023 bis 11. 2. 2024).

Vier Einzelausstellungen sind Angela Glajcar, Frenzi Rigling, Herwig Zens und dem/der niederösterreichischen Würdigungspreisträger:in 2023 gewidmet. Noch bis 8. 10. zu sehen: die Schau „Alpine Seilschaften. Bergsport um 1900“, bis 8. 4. die Personale Thomas Reinhold, Würdigungspreisträger 2022.

Vier neue Ausstellungen in der Kunsthalle Krems

Ebenfalls in Krems zeigt die Kunsthalle im Jahr 2023 vier neue Ausstellungen. Ende April startet eine große Personale des im Jahr 2002 verstorbenen baskischen Künstlers Eduardo Chillida, der zu den bedeutendsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts zählt. Ab April ist in Kooperation mit dem donaufestival eine Videoinstallation („Climate Feedback Loops“) des österreichischen Künstlers und Filmemachers Oliver Ressler zu sehen. Sie basiert auf Videoaufnahmen, die im Rahmen einer Expedition in der Arktis aufgenommen wurden.

Ab Juli stellt der kroatische Künstler Damir Očko in der Dominikanerkirche Krems eine Videoarbeit aus. Im Herbst setzt sich eine Gruppenausstellung mit dem Thema der sieben Todsünden auseinander. Und bis 10. 4. läuft noch „The New African Portraiture“.

Sokol-Schwerpunkt im Karikaturmuseum

„2023 wäre Erich Sokol 90 Jahre geworden. Den Künstler ehren wir im Karikaturmuseum Krems mit einem großen Schwerpunkt“, kündigt Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor in Österreichs einzigem Museum für satirische Kunst, an. Eine Jubiläumsschau (11. 3. – 29. 10.) zeigt Sokols legendäre Titelseiten, bei einer Gala am 10. März wird der diesjährige Sokol-Würdigungspreis an Gerald Scarfe verliehen. „Der unsterbliche Österreicher“ sowie ein Exkurs zu „Toxische Pommes“ (18. 2. 2023 – 28. 1. 2024) bringen heimische Abgründe zum Vorschein.

„Erwin Moser. Fantastische Geschichten“ (4. 3. 2023 – 30. 6. 2024) erinnert an den famosen Autor und Illustrator von Kinder- und Jugendbüchern, in der Retrospektive sind von Großvater Bär über die Mäuse-Abenteurer Manuel und Didi bis zum karierten Uhu viele alte Bekannte vertreten. „Wolfgang Ammer. Dialog mit der Welt“ (18. 11. 2023 – 30. 6. 2024) bringt eine Werkauswahl des international tätigen gebürtigen Oberösterreichers.

Das Forum Frohner kombiniert den Namensgeber mit Oswald Oberhuber (20. 5. – 22. 10) und Herwig Zens (4. 11. 2023 – 1. 4. 2024). Bis 10. 4. weiterhin zu sehen: die Schau über „Frohner als Zeichner“.

Das Arnulf Rainer Museum in Baden vermeldet eine Schließzeit bis 31. 3. wegen Ausstellungsumbau und Wartungsarbeiten.

Bis Ende März hält auch das Nitsch Museum in Mistelbach Winterpause. Von 26. 3. bis 26. 11. steht das „6-Tage-Spiel“ im Fokus der Jahresausstellung, während im MAMUZ Mistelbach die Kelten Einzug halten. Das MAMUZ in Asparn/Zaya wartet ab Mitte April mit der Sonderausstellung „Aufgezeichnet! Von der Höhlenmalerei zum modernen Comic“ auf.

Und das Museum NÖ zeigt im Haus der Geschichte „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“ (18. 2. 2023 – 21. 1. 2024). Im Haus der Natur heißt es hingegen „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere und Pflanzen kommunizieren“ (18. 3. 2023 – 11. 2. 2024).