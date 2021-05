NÖN: Dieses Wochenende bitten Niederösterreichs Museen und museale Einrichtungen –nach einem Jahr Pause – wieder zum Museumsfrühling. Wie wird der?

Ulrike Vitovec: Bewegt! Das ist auch unser diesjähriges Motto: Museum bewegt. Und das kann man durchaus aufs ganze Jahr ausdehnen!

Voriges Jahr war im Mai noch Lockdown. Und die Museen zwar, wie heuer auch, die ersten Kulturhäuser, die wieder aufsperren durften. Zu waren sie trotzdem.

Vitovec: Deshalb mussten wir den Museumsfrühling 2020 auch absagen. Aber die Museen waren auch während ihrer Schließtage sehr aktiv – und sehr kreativ. Da wurde recherchiert und katalogisiert, neu aufgestellt und durchgereinigt. Das wird man auch merken! Und heuer haben wir den Museumstag extra von Mitte auf Ende Mai verlegt…

Der Internationale Museumstag war ja schon vergangene Woche. Ist der auch der Aufhänger für NÖs Museumsfrühling?

Vitovec: Der 18. Mai ist tatsächlich unser Aufhänger. Aber es gibt auch Länder, die feiern eine ganze Woche, Tschechien sogar einen Monat lang – das finde ich sehr schön!

Niederösterreich feiert zwei Tage, und zwar am 29. und 30. Mai. Was heißt das für die Museen?

Vitovec: Für uns ist der Museumsfrühling immer der Auftakt zur Museumssaison. Und wir haben uns heuer sozusagen frisch herausgeputzt. Die Museen haben so eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, sie bringen Menschen zusammen, sie sind soziale Orte. Und sie laden auch ein, die Menschen dahinter wahrzunehmen. Beim Museumsfrühling sollen sich Menschen und Museen begegnen – und zwar vor der Haustür.

Frühling klingt aber auch nach grün und draußen.

Vitovec: Es gibt auch sehr viele Outdoor-Aktivitäten heuer. Zum Beispiel Museumstouren per Rad von Museum zu Museum oder Wanderungen auf historischen Pfaden. Neu ist auch, dass sich mehrere Museen zu Themen zusammengeschlossen haben, etwa im Waldviertel, zum „Weißen Stein von Eggenburg“. Es gibt jedenfalls ganz viel zu entdecken! Und oft ist es ja so, dass viele gar nicht kennen, was es vor ihrer Haustür gibt.

Wie viele sind 2021 dabei?

Vitovec: Circa 120 von insgesamt 750 Museen, musealen Einrichtungen und öffentlich zugänglichen Sammlungen (darunter auch ganz viele private). Wir sind auch sehr überrascht, dass so viele mitmachen, es gibt ja strenge Auflagen, und es ist auch ein großer Aufwand.

Wo werden Sie am Wochenende unterwegs sein?

Vitovec: Ich bin noch sehr zerrissen, in welches Viertel ich fahren soll. Ich hätte große Lust, auf den Spuren der Künstler zu wandern, am Gauermann-Weg ins Gauermann-Museum in Miesenbach oder am Traunfellner-Weg in Pöggstall.

Was wünschen Sie sich für den Museumsfrühling 2021?

Vitovec: Ich wünsch mir, dass viele vor die Haustür gehen und ins Museum kommen!

www.museumsfruehling.at