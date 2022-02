Ein ganzer Sommer voller Theater

Gespielt haben sie, NÖs Sommertheater. Nicht alle, nicht alles, aber gespielt haben sie. Trotz Masken und Abstand und anderer Unsicherheiten. Heuer spielen endlich wieder alle. Und zwar (auch) das, was manche schon mehrmals verschoben haben. Große Oper, legendäres Musical, charismatisches Oratorium, Wiener Komödie – oder fantastisches Zauberspiel.

Letzteres sperrt die Fantasie ab 13. Juli im Gutensteiner Theaterzelt in einen Vogelkäfig, um sie dann freizulassen – und mit Neo-Raimundspiele-Intendant Johannes Krisch endlich Einstand zu feiern (nachdem letzten Sommer „nur“ gelesen wurde). Im Weitraer Schlosshof hat Peter Hofbauer 2021 gleich ganz pausiert – und bittet 2022 endlich zum Tanz mit „Wiener Blut“ (ab 8. Juli), während man in der Retzer Pfarrkirche, wo man zuletzt ebenfalls pausiert hat, den Propheten „Elias“ auf die musikalische Reise schickt (ab 7. Juli).

Pause gab’s in Gars und in Staatz 2021 zwar keine. Die ganz große Oper („Carmen“) bzw. das ganz große Musical („Sister Act“) aber auch nicht. Beides haben Johannes Wildner bzw. Werner Auer auf 2022 verschoben. Und spielen jetzt groß auf – ab 14. Juli auf der Garser Burgruine bzw. ab 22. Juli auf der Staatzer Felsenbühne.

Und sonst? Lässt Alex Balga in seiner zweiten (Spiel-)Saison in Amstetten die Pölz-Halle im Rock-Musical „Grease“ tanzen (ab 20. Juli) und öffnet Michael Rosenberg im Filmhof in Asparn vielleicht endlich seine „Pension Schöller“ (Programm folgt, gespielt wird ab 30. Juni).

In der Badener Sommerarena besingt man erst die Wirtin vom „Weißen Rössl“ (ab 17. Juni) und dann die „Kaiserin Joséphine“ (ab 29. Juli), bevor Sona MacDonald im Badener Stadttheater in den „Sunset Boulevard“ einzieht (ab 8. August). Neo-Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger bringt im Berndorfer Stadttheater „Ein seltsames Paar“ zusammen (ab 15. Juli), Christian Dolezal gibt am Haager Hauptplatz wieder Shakespeare, und zwar „Wie es euch gefällt“ (ab 29. Juni), und Michael Garschall bittet im Klosterneuburger Kaiserhof zu „La Bohéme“ (ab 9. Juli). In Kirchstetten, im Maulpertsch-Saal des Schlosses, tanzt 2022 „La Cenerentola“ (ab 1. August), in Langenlois, vor dem Schloss Haindorf, lädt Christoph Wagner-Trenkwitz zum „Opernball“ (ab 21. Juli), in Laxenburg, vor der Franzensburg, lässt Adi Hirschal einen „Guru“ schweben (ab 12. Juni) und in Melk überlässt Alexander Hauer Kaiser „Nero“ die Wachauarena (ab 15. Juni), bevor dort die „Glory Days“ anbrechen (ab 6. Juli).

In Mödling schickt Bruno Max 50 Abenteurer(innen) im Bunker ins „Aventura“ (ab 14. August), während Andreas Berger noch einmal „Don Camillo und Peppone“ am Kirchenplatz aufeinander loslässt (ab 6. Juli). In Perchtoldsdorf setzt Michael Sturminger im Burghof „Moliére“ in Szene (ab 30. Juni) und auf der Rosenburg meint Nina Blum: „Manche mögen’s verschleiert“. In Schwechat heißt es heuer mit Nestroy „Nur Ruhe!“ (ab 2. Juli), in Sitzenberg residiert „Der Unbestechliche“ (ab 3. Juni), in Stockerau hüpft ein „Floh im Ohr“ (ab 28. Juli) und in Weißenkirchen huldigt man der „Göttin in Weiß“ (ab 19. Juli). Und in Reichenau? Führt Maria Happel ab 2. Juli die Festspiele in eine neue Ära – Programm gibt’s Ende Februar.