Lastkrafttheater fährt wieder aus St. Pölten los

Werbung

„Wir machen eigentlich nichts Neues. Theatergruppen mit Wanderbühnen gab es schon im Mittelalter“, sagt David Czifer und Max Mayerhofer fügt hinzu: „Nur wir haben die Wanderbühne dem 21. Jahrhundert angepasst.“

Die zwei modernen Nomaden fahren mit ihrem Lkw-Theater von Stadt zu Stadt durch das ganze Bundesland. Chauffiert wird der Truck von Karl Gruber, dessen St. Pöltner Firma den Lkw zur Verfügung stellt.

Heuer performt das Ensemble die Komödie „Des is afoch so“, die ihre Premiere am Mittwoch, 4. Mai, ab 19 Uhr bei der Firma Mitterbauer Reisen in der Porschestraße 31 feiert.

Die zentralen Motive des Stücks sind Heimat und niederösterreichische Identität. Mit viel Witz erzählt Autor Peter Pausz in dem Bühnenwerk von der Bemühung der niederösterreichischen Sagengestalten, wie etwa des Rabenfingers aus Korneuburg, bösen Investoren davon abzuraten, in ihrem Tal ein Fantasy-Abenteuer-Land zu bauen.

„Auch der Titel ist ziemlich österreichisch“, sagt Mayerhofer. Czifer erklärt: „Wir haben beobachtet, wie oft am Tag etwas mit dem Satz erklärt wird, und waren von der Häufigkeit sehr überrascht.“