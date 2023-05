Mit Pauken und Trompeten: „Blowy“ ist das beste NÖ-Jugendblasorchester

800 Jugendliche und insgesamt 30 Orchester traten am Wochenende beim Jugendblasorchester-Wettbewerb in Rabenstein (Bezirk St. Pölten-Land) gegeneinander an und bewiesen ihr Können mit Pauken und Trompeten. Teilnehmen durften vereinseigene Jugendblasorchester, vereinsübergreifende Jugendblasorchester, sowie Musikschule- und Schulblasorchester. Die Orchester gingen je nach Altersdurchschnitt und Schwierigkeitsgrad der gewählten Stücke in den Stufen AJ (sehr leichte) bis EJ (schwere Literatur) ins Rennen und gaben ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück zum Besten.

Beste Kapelle kommt aus Waidhofen/Ybbstal

Die Jury bestand aus Bundesjugendreferent-Stellvertreter der Österreichischen Blasmusikjugend (ÖBJ), Katrin Fraiß sowie den beiden Komponisten Thomas Asanger und Otto M. Schwarz. Diese bewerteten die Orchester nach zehn verschiedenen Kriterien. Das Jugendorchester „Blowy“ von der Musikschule Waidhofen/Ybbstal stieg dabei in die nächste Runde auf: Es qualifizierte sich für den Österreichischen Jugendblasorchester Wettbewerb, der am 28. Oktober 2023 im Auditorium in Grafenegg stattfinden wird.