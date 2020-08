Als Ludwig van Beethoven im Dezember 1770 in Bonn das Licht der Welt erblickte, war sein Weg, zumindest ein kleines bisschen, vorbestimmt.

Bereits mit vier Jahren bekam er ersten musikalischen Unterricht von seinem Vater. Johann van Beethoven war Tenor am Hof des Kurfürsten, und der Sohn sollte es ihm gleichtun. So musste der kleine Ludwig täglich Violine und Klavier unter den Argusaugen des Vaters üben, der zwar selten zufrieden war, aber das musikalische Geschick des Sohnes erkannte und förderte. Daher übergab er ihn den Musikerkollegen in der Hofkapelle.

Ob seine Kindheit eine glückliche war? Darüber scheiden sich die Geister. Ein Bonner Zeitgenosse schrieb, dass der junge Beethoven gerne durch die Gassen rannte, Streiche spielte und mit den Kindern des Bäckers spielte. Andere wiederum sprechen von einem wortkargen Buben, wenig umgänglich und außer Musik nicht viel im Kopf. Übermittelt ist folgendes Zitat einer seiner Lehrer, Christian Gottlob Neefe: „Louis van Beethoven, Sohn eines Hoftenoristen, ein Knabe von 12 Jahren und von vielversprechenden Talent. […] Er würde gewiß zweyter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angefangen.“

Und genau den wollte Beethoven auch unbedingt treffen...

