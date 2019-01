NÖN: Ist siebzig eher Anlass für einen Blick zurück in Wehmut – oder in Stolz?

Bijan Khadem-Missagh: Ich kenne diese markanten Steine, die am Weg liegen und das Alter verdeutlichen, im Inneren nicht. Ich nehme das selbst von außen wahr, aber im Innersten erkenne ich keine markanten Veränderungen. Die gibt es nur im äußeren Bereich. In meiner geistigen Existenz erkenne ich keine Zeit. Meine Seele ist unverändert.

Sie fühlen sich noch jung?

Khadem-Missagh: Wenn jung lernfähig meint, dann ja.

Was lernen Sie immer noch?

Khadem-Missagh: Ich glaube an das lebenslange Lernen. Ich lerne immer noch, was das Leben überhaupt ist.

Wären Sie ohne Ihre Eltern zur Musik gekommen?

Khadem-Missagh: Das ist schwer zu sagen, denn was uns prägt, ist nicht nur die Begabung und die Erziehung, sondern vor allem das Umfeld. Und ich bin in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen. Es hat zu Hause immer Musik gegeben. Ich denke da an einen sehr Großen, Wolfgang Amadeus Mozart. Ohne seinen Vater wäre er so nicht geworden. Wir brauchen die generationsübergreifende Kulturentwicklung.

Sie gehören der persischen Bahá’í-Religion an. Sind sie religiös?

Khadem-Missagh: Religiöse Systeme, die wir kennen, sind durch die Traditionen geprägt, mit einem Priestertum und in dogmatischen Formen. Wenn ich das Wort religiös also im herkömmlichen Sinne nehme, dann assoziiere ich damit entsprechend alte Systeme. Und dorthin passt Bahá’í nicht.

Was verbindet Sie mit Ihrer Heimat, dem Iran?

Khadem-Missagh: Das Essen! Dazu die Teppiche natürlich und die Literatur. Weil die persische Sprache eine wahnsinnig reiche Literatur hat.

Und die Musik?

Khadem-Missagh: Die Musik ist durch den falsch verstandenen Islam mehr auf dem folkloristischen Bereich zurückgedrängt worden.

In Ihrer musikalischen Karriere gab es wenig Brüche?

Khadem-Missagh: Es war eine kontinuierliche Entwicklung. Ein ständiges Dazulernen. Doch dieses Lernen passiert durch Brüche, Leiden. Aber eben nur auf die Brüche zu fokussieren, das schwächt. Das habe ich vermieden.

Also immer neu anfangen?

Khadem-Missagh: Als meine verstorbene Frau durch ihre Erkrankung sehr viele Termine im Spital hatte, wo ich immer dabei war, habe ich ein Zitat an der Wand gelesen: Das Leben ist keine Generalprobe. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Unser Leben ist einzigartig und einmalig. Und daher müssen wir fokussiert bleiben auf das Gute.

Empfehlen Sie einem jungen Menschen, Geige zu lernen?

Khadem-Missagh: Die Geige ist das schönste, vollkommenste, aber auch das schwierigste Instrument. Und viel hängt von der körperlichen Konstitution ab.

Sie haben selbst einen Migrationshintergrund. Beschäftigt Sie dieses Thema?

Khadem-Missagh: Ich glaube, dass es kein österreichisches Problem ist, sondern ein weltweites. Wir kommen aus dem national geprägten Denken und müssen für die Zukunft umlernen. Das neue Denkmodell heißt: Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Die Luft lässt sich an keiner Grenze aufhalten.