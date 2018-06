Operetten, Musical, Nestroy, Komödien, Kindermusicals – auch diese Woche gibt es wieder Karten zu gewinnen:

Sommertheater Mödling

„Jedermann“ steht von 7. Juli bis 11. August im Zentrum. Die NÖN verlost Karten für 18. Juli, 25. Juli sowie 1. August.

www.theater-moedling.at

Klassikfestival Schloss Kirchstetten

„Der Barbier von Sevilla“ steht von 4. bis 18. August am Programm. Die NÖN verlost Karten für 11. August und 14. August sowie Karten für „Symphonic Rock“ am 19. Juli und „Klassik unter Sternen“ am 21. Juli. www.schloss-kirchstetten.at

Musicalsommer Winzendorf

„3 Musketiere“ locken von 6. bis 29. Juli. Zu gewinnen gibt es Karten für die Musical-Vorstellungen am 19. Juli und für 22. Juli.

www.musicalsommer-winzendorf.at

Wachaufestspiele Weißenkirchen

Von 17. Juli bis 25. August dreht sich alles um „Das Geheimnis der 3 Tenöre“. Gewinnen Sie Karten für 20. Juli, 22. Juli und 29. Juli!

Von 31. August bis 9. September geht es um „Geschichten aus dem Wienerwald“. Die NÖN verlost Karten für 2. September.

www.wachaufestspiele.com