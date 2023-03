Die Kultur der Woche: Neues zum Sehen, Hören, Vorfreuen und Einplanen

Werbung

Am Montag ist Pause. Da haben Niederösterreichs (große) Museen zu. Und Niederösterreichs großes Orchester, da sich gerade erst mit Wiens Radio-Symphonieorchester „geschwisterlich solidarisch“ erklärt hat, ist erst kommenden Montag wieder an der Reihe. Mit seinem jüngsten (Abo-)Konzert in St. Pöltens Festspielhaus. Am Programm: Rachmaninow und Mahler, auf der Bühne im Großen Saal: Niederöstereichs Tonkünstler-Orchester, am Pult: Chefdirigent Yutaka Sado, am Klavier: Kyohei Sorita. 13. März, 19.30 Uhr, Festspielhaus St. Pölten. www.festspielhaus.at

Am Dienstag wird gefeiert. Oder zumindest: präsentiert. Denn bevor Niederösterreichs ältestes Kammermusikfestival Allegro Vivo seine Geburtstagssaison - die 45. (!) - eröffnet (und zwar am 4., 5. und 6. August), gibt's erstmal ein Geburtstagsprogramm. Und das stellt Geiger, Ensemble- und Festival-Leiter Vahid Khadem-Missagh am 7. März vor. In Wiens Theatermuseum. Und mit einem ganz jungen Ensemble auf der Bühne: dem Chaos String Quartet, das im Rahmen des heurigen Festivals auch in der Garser Gertrudkirche konzertiert. 7. März, 11 Uhr, Eroicasaal, Theatermuseum Wien. www.allegro-vivo.at

Am Mittwoch ist Frauentag. Nicht nur in der Kultur - aber auch in der Kultur. Niederösterreichs erstes Programmkino hat dazu gleich einen ganzen Schwerpunktmonat programmiert. Und diesen vergangenen Donnerstag in St. Pöltens Cinema Paradiso mit Astrid Lindgrens Briefen und in Badens Cinema Paradiso mit Eve Enslers „Vagina Monologen“ eröffnet (die NÖN berichtete). Auf der Leinwand gibt's am 8. März Annika Pinskes Regiedebüt, die (ost)deutsche Emanzipationsgeschichte „Alle reden übers Wetter“, zu sehen. 8. März, 18.15 Uhr, Cinema Paradiso St. Pölten. www.cinema-paradiso.at

Am Donnerstag wird getafelt. Oder: diskutiert. Oder: beides. Denn wenn Niederösterreichs Landestheater, genauer: dessen St. Pöltner Erinnerungsbüro, zur „Langen Tafel“ bittet, steht vor allem das Gespräch auf der Speisekarte. Gespeist, davor: geführt und währenddessen: gesprochen wird diesmal im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich. Am Tisch: dessen vor kurzem eröffnete (Zeitgeschichte-)Schau „Aufsässiges Land“ (die NÖN berichtete) und Ibsens derzeit am Rathausplatz residierender „Volksfeind“ (die NÖN berichtete) - und damit die Themen Zivilgesellschaft, Umweltschutz und Protestkultur. Zu Gast: Hausherr und Haus der Geschichte-Leiter Christian Rapp, Filme- und Theatermacher und GlobArt-Intendant Jakob Brossmann und die Aktivist(inn)en Oskar May und Marlies Mühlbauer. 9. März, 17 Uhr, www.landestheater.net

Winkt schon seit Februar im Kremser Karikaturmuseum und wird diesen Freitag auch noch groß gefeiert: Erich Sokol und sein Kaiser Franz Josef (aus 1980). Foto: Annemaria Sokol Landessammlungen NÖ

Am Freitag wird's dicht. Gala und Konzert, Karikatur und Jazz, St. Pölten und Krems - alles auf einmal geht nicht. Aber eines unbedingt. Zum Beispiel die Geburtstagsgala für Karikaturist und Zeichner Erich Sokol, der heuer 90 geworden wäre (und heuer vor genau 20 Jahren verstorben ist). Die richtet das Kremser Karikaturmuseum am 10. März in Niederösterreichs Landesgalerie gleich nebenan aus. Kürt im Zuge dessen auch gleich die jüngsten Sokol-Preisträger(innen). Und bittet danach ein Haus weiter, zur großen Geburtstagsschau mit Erich Sokols „Titelseiten“ und mehr. 10. März, 19 Uhr, Landesgalerie bzw. Karikaturmuseum Krems, Ausstellung ab 11. März. www.karikaturmuseum.at

Gibt sich diesen Freitag in St. Pöltens Cinema Paradiso die Ehre: Jazz-Gitarrist John Scofield. Foto: Nick Suttle

Am St. Pöltner Rathausplatz wird es am Freitag währenddessen laut. Und: cool. Auf jeden Fall: amerikanisch. Und: jazzig sowieso. Denn als (späten) Geburtstagsgast zum 20-Jahr-Jubiläum hat sich St. Pöltens Cinema Paradiso am 10. März Jazz-Legende und Gitarren-Ikone John Scofield eingeladen. Mit dabei: die Herren Jon Cowherd, Vicente Archer und Josh Dion - und John Scofields jüngstes (Jazz-)Projekt „Yankee Go Home“. 10. März, 20 Uhr, Cinema Paradiso St. Pölten. www.cinema-paradiso.at

Laut ist er nicht, aber legendär. Der eine wie der andere. Und wenn der eine, Andreas Vitásek, am Freitag in St. Pöltens Bühne im Hof den anderen, Helmut Qualtingers (und Carl Merz') Herrn Karl, spielt, dann gehört das gesehen und gehört. Selbst wenn - und gerade weil - es schon 62 Jahre alt ist, dass da ein Feinkostmagazineur die Welt erklärt. 10. März, 19.30 Uhr, Bühne im Hof St. Pölten. www.buehneimhof.at

In der Purkersdorfer Bühne zieht am Freitag zur selben Zeit Wiens Internationales Akkordeon Festival ein. Für ein Gastspiel vor den Toren. Und für einen Streifzug durch die Welt(stadt)musik. Neben dem Akkordeon (Tino Klissenbauer) auf der Bühne, der Bühne: Gitarren & Gesang (Matthias Klissenbauer), Gitarren & Bass (Johannes Landsiedl) und eine Geige (Jürgen Partaj), allesamt: bratfisch. Die vier bespielen heuer außerdem im Juli den Schrammel.Pfad bei Zeno Staneks Schrammel.Klang am Litschauer Herrensee - hingehen, anhören! 10. März, 19.30 Uhr, Die Bühne Purkersdorf, www.akkordeonfestival.at und 8. und 9. Juli, Herrensee, Litschau, www.schrammelklang.at

Und in den Wiener Neustädter Kasematten wird's am Freitag klassisch. Und zeitgenössisch zugleich. Da feiert Friedrich Schillers „Don Karlos“ im Rahmen von Anna Maria Krassnigs Frühjahrs(theater)festival Europa in Szene (verschobene) Premiere. Und sucht - nicht nur im Spanien von Philipp II. - nach der Freiheit. Regie: Dávid Paška, zu sehen bis 2. April. 10. März, 19 Uhr, Kasematten Wiener Neustadt. www.wortwiege.at

