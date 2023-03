Die Kultur der Woche: Neues zum Sehen, Hören, Vorfreuen und Einplanen

Werbung

Am Dienstag wird's kosmisch. Oder: galaktisch. Zumindest aber: virtuell. Da Tim Breyvogel (der ab Samstag auch die Eliza in Ruth Brauer-Kvams „Pygmalion“-Inszenierung im Großen Haus spielt) in der Theaterwerkstatt von Niederösterreichs Landestheater wieder sein „Apartment auf dem Uranus“. Und erkundet zwischen Animationen von St. Pöltens Fachhochschul-Studierenden seine Identität. 21. März, 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt St. Pölten. www.landestheater.net

Am Mittwoch wird's symphonisch. Da wird nicht nur mit Edvard Grieg in der Halle des Bergkönigs getanzt. Da wird auch noch mit Peter Iljitsch Tschaikowski galoppiert und mit Carl Nielsen geschwelgt, da tickt bei Thomas Larcher die Uhr und stürmt bei Ludwig van Beethoven der Krieg (oder doch der Frieden?). Und all das auf der Bühne von Wiens Musikverein, denn dort, im Goldenen Saal, bittet Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester zur Programmpräsentation seiner Konzertsaison 2023/24. Am Pult: Chefdirigent Yutaka Sado, an der Solovioline: Kirill Maximov Zezalizov, und am (Moderations-)Mikrofon: Barbara Rett. 23. März, 19.30 Uhr, Goldener Saal, Wiener Musikverein. www.tonkuenstler.at

Am Donnerstag wird's komisch. Und musikalisch. Und überhaupt. Weil: Da geben sich Star-Komiker Gerhard Polt und drei der Well Brüder (Karl, Christoph und Michael) die Ehre. Und kommen nach acht Jahren wieder nach St. Pölten. Und auch wenn da der „Abgang“ schon im Programm steht: Ans Aufhören denken die vier noch lange nicht. Im Gegenteil. Satire vom Feinsten und Volksmusik vom Bayrischsten gibt's am nächsten Tag, am Freitag, gleich nochmal, und zwar zur Eröffnung der diesjährigen Ybbsiade - „jo mei!“ 23. März, 19.30 Uhr, Bühne im Hof St. Pölten und 24. März, 19.30 Uhr, Stadthalle Ybbs. www.buehneimhof.at und www.ybbsiade.at

Am Donnerstag wird's aber nicht nur komisch. Sondern auch noch literarisch. Und kammermusikalisch. Und kulinarisch noch dazu. Da öffnet nämlich die mittlerweile 17. Ausgabe von Langenlois' Loisiarte ihre Pforten. Und bittet zu vier Tagen Musik von Bach bis Cerha, Literatur von Heine bis Hacke, zu einer „Pippi Langstrumpf“ für Kinder und zu einem Schwerpunkt von und mit dem Schweizer Cellisten und Komponisten Patrick Demenga. Außerdem auf der Gästeliste von Loisiarte-Leiter und Geiger Christian Altenburger: Joseph Lorenz, Julia Stemberger und Erwin Steinhauer - und Erwin Ortner und sein Schoenberg Chor. 23. bis 26. März, Loisium, Langenlois. www.loisiarte.at

Am Freitag wird's toxisch. Auch ironisch. Sicher aber sehr komisch. Da steht TikTokerin Irina aka Toxische Pommes nicht vor der Kamera, sondern auf der Bühne. Und feiert Niederösterreich-Premiere mit ihrem ersten Bühnen-Programm. Titel: „Ketchup, Mayo & Ajvar“, Untertitel: „Die 7 Sünden des Ausländers“. 24. März, 19.30 Uhr, Bühne im Hof St. Pölten. www.buehneimhof.at

Am Freitag wird's aber auch träumerisch. Da eröffnet Niederösterreichs Landesgalerie am Kremser Museumsplatz ihre jüngste Schau. Und zeigt im Erdgeschoß, was die deutsche Künstlerin Angela Glacjar in ihrer ersten Österreich-Ausstellung an der Donau installiert hat: „Traumfänger“. 24. März, 18 Uhr, zu sehen ab Samstag, 25. März, Landesgalerie NÖ, Krems. www.lgnoe.at

Wo der Uhu den Mäusen vorliest: Die "fantastischen Geschichten" von Kinderbuchautor und -illustrator Erwin Moser sind schon Anfang März im Kremser Karikaturmuseum eingezogen. Und feiern diesen Samstag an der Kremser Kunstmeile offiziell Eröffnung. Foto: Beltz & Gelberg

