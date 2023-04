Die Kultur zu Ostern: Neues und Altes zum Hören und Feiern

Werbung

Zum Osterkonzert bittet St. Pöltens Domkantorei zwar erst am 23. April. Und das mit Bachs Osteroratorium, Stravinskys Pulcinella-Suite und Mozarts „Regina coeli“. Und mit Domorganist Ludwig Lusser an der Metzler-Orgel. Musiziert wird im St. Pöltner Dom unter Domkapellmeister Valentin Kunert aber natürlich auch während der Karwoche. Am Gründonnerstag, dem 6. April, mit Brahms und Bruckner, am Karfreitag, 7. April, mit Liszt und Palestrina, am Karsamstag, 8. April, mit Händel und am Ostersonntag, dem 9. April, erst mit Franz Schmidt, dann mit Wolfgang Amadeus Mozart. www.dommusik.com

Im Herzogenburger Stift feiert man traditionell erst am Ostersonntagabend Pontifikalamt. Aber das natürlich mit Herzogenburgs Motettenchor und dessen Orchester unter Otto Schandl und mit Stiftsorganist Johannes Zimmerl an der Hencke-Orgel. Am 9. April um 18.30 Uhr am Festprogramm: Joseph Haydns „Paukenmesse“. www.stift-herzogenburg.at

Bei Niederösterreichs größtem Orchesterprojekt, dem aus rund 85 Musiker(inne)n zwischen 15 und 22 bestehenden Jugendsinfonieorchester, kurz: JSO NÖ, wird zu Ostern erst geprobt (seit letztem Freitag bis diesen Mittwoch). Und dann konzertiert. Und zwar im Prelúde zum Osterkonzert von Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester am 9. April, 16 Uhr, im Grafenegger Auditorium. Und am 10. April, 16 Uhr, in der Breitenfurter Mehrzweckhalle. Am Programm: Sibelius und Dvořák, am Dirigentenpult: Jon Svinghammar. www.mkmnoe.at

Im Grafenegger Auditorium bittet man in der Osterwoche aber nicht nur zum sinfonischen Prelùde am Sonntag. Sondern auch zum barocken Anklang am Freitag. Da, am 7. April um 1830 Uhr, gastiert Italiens jüngster Alte Musik-Star, der Contertenor Raffaele Pe, in Niederösterreich. Und bringt zum Karfreitagskonzert neben seinem Originalklang-Ensemble La Lira di Orfeo Musik von Corelli bis Scarlatti mit. Und am Ostersonntag wird's, nach dem Prelùde von NÖs Jugendsinfonieorchester, dann gleich nochmal sinfonisch. Und zwar am 9. April um 18 Uhr. Auf der Bühne: Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester unter Fabien Gabel, außerdem ein Solistenquartett, allen voran Nikola Hillebrand (Sopran), und der renommierte Arnold Schoenberg Chor. Am Programm: Felix Mendelssohn-Bartholdys Oratorium „Paulus“, für Soli, Chor und Orchester. Und nach dem Konzert wird's feurig. Da entzündet man in Grafenegg ein Osterfeuer... www.grafenegg.com