Landestheater: Ein Fräulein unter Büchern & ein Nestroy in Reichweite

Seit September gehört sie fix zum Ensemble. Seit heute ist sie für ihren ersten Nestroy nominiert. Und das gleich als „Beste Schauspielerin“: Julia Kreusch. Denn: „Als Therese Krumbholz zieht Julia Kreusch alle Register der Niedertracht“, bricht „eiskalt und berechnend“ in die heile Welt des Büchersammlers ein und „startet mit einem Staubtuch bewaffnet die häusliche Machtübernahme“. So die Jury über Elias Canettis „Die Blendung“, die in der Regie von Nikolaus Habjan am 15. September 2022 Premiere in Niederöstereichs Landestheater gefeiert hat - mit Julia Kreusch als „Fräulein Therese“.

Die 1974 in Hamburg geborene, die auch Violine und Singend Säge spielt, hat in Leipzig studiert und in Dresden, in Graz, am Zürcher Schauspielhaus und am Wiener Volkstheater gespielt. Seit 2020 ist sie an Niederösterreichs Landestheater in St. Pölten engagiert und stand als Mascha in Tschechows „Drei Schwestern“ (Regie: Kriszta Székely), als Professor Higgins in Shaws „Pygmalion“ (Regie: Ruth Brauer-Kvam) oder auch als Eleftheria in Irina Kastrinidis' „Schwarzes Meer“ (Regie: Frank Castorf) auf der Bühne. Seit Saisonbeginn 2023/24 gehört sie zum Landestheater-Ensemble - und ist noch bis 13. Jänner 2024 als Alceste in Moliéres „Menschenfeind“ (Regie: Dominic Oley) zu sehen.

Feiert am 1. Dezember ihre nächste Premiere am St. Pöltner Rathausplatz (in Ilse Aichingers "Die größere Hoffnung") - und hat in der Titelrolle von Moliéres "Menschenfeind" auch die neue (Herbst-)Saison am Landestheater eröffnet: Schauspielerin Julia Kreusch. Foto: Thomas Leidig

Für Österreichs prominentesten Theaterpreis, der seit 23 Jahren in mittlerweile 14 Kategorien verliehen wird, ist neben Julia Kreusch unter anderen auch Birgit Minichmayr (bereits vierfache Nestroy-Preisträgerin) in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ nominiert. Mit dem Nestroy für ihr Lebenswerk wird 2023 Volkstheater-Doyenne Emmy Werner ausgezeichnet. Die diesjährige Nestroy-Gala findet am 5. November im Wiener Volkstheater statt.