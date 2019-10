"Bester Nachwuchs, männlich"...: Moritz Beichl. Steht auf der Nominiertenliste für den diesjährigen Nestroy. Österreichs Theaterpreis wird am 24. November im Theater an der Wien vergeben. Und unter den Gewinnern könnte auch ein in St. Pölten aufgewachsener (Jung-)Regisseur sein.

Der ist gerade einmal 27. Und ist im März in der Theaterwerkstatt von St. Pöltens Landestheater heftig beklatscht worden. Für seine Inszenierung von Paulus Hochgatterers Kriegs-, Bauern- und Familienroman "Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war", den Moritz Beichl als Uraufführung auf die Werkstattbühne gebracht hat.

Alexi Pelekanos

"Das muss man erst einmal schaffen. Einen so komplexen Roman noch besser auf die Bühne zu bringen." Sagt dazu die Jury. Und weiter: "Mit einer unglaublichen Leichtigkeit, größter Tiefenschärfe und jeder Absage an Klamauk oder gar Pathos spürt Moritz Beichl dem Text Hochgatterers nach und schafft damit ein gar nicht kleines Theaterwunder."

Die NÖN schrieb dazu in ihrer Theaterkritik nach der Premiere:

Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war – den gibt’s gar nicht. Und Helden gibt’s in Paulus Hochgatterers Familiengeschichte aus den letzten Kriegstagen, die Moritz Beichl für St. Pöltens Theaterwerkstatt in Szene gesetzt hat, auch keine. Statt dessen Schwalbenschwärme und Bombergeschwader. Versteckte Russen und erschossene Schweine. Verliebte Schwestern und erhängte Amerikaner. Und: ein stolzes, stures, starkes Mädchen. Das Märtyrer-Geschichten liebt und sogar der Wehrmacht ins Gesicht lügt. All denen kommt man zwischen Gitterbett, Deckenkamera und Heustadl so nahe, dass es fast schon wehtut. Und dass man unbedingt ans „glückliche Ende“ glauben möchte. Großartig das kleine Ensemble, vor allem: Josephine Bloéb als umwerfende Nelli.

Fazit: Zeitgeschichte aus der Bauernstube – ungeheuer heftig und ungeheuer gut!

