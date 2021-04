"Es gibt ihn, den Filmpreis!" Sagt die Obfrau, Mercedes Echerer. Er ist "gerade in diesen Zeiten ein ganz wichtiges Signal." Sagt die Präsidentin, Ursula Strauss. Und er gehört zur "Kultur, die wir gerade jetzt so dringend brauchen". Sagt die Förderin, Johanna Mikl-Leitner. Er ist Österreichs Filmpreis 2021. Der wird heuer - statt im Jänner - erst im Juli vergeben. Im klein(er)en Rahmen in einer klein(er)en Gala. Aber mit ebenso vielen Einreichungen wie noch für den Filmpreis 2020.

16 Spielfilme, 16 Kurzfilme und 25 Dokumentarfilme standen da auf der Auswahlliste von Österreichs Filmakademie - auch wenn "wir erst gar nicht wussten, ob es überhaupt genug Filme geben würde", meint Filmakademie-Obfrau Mercedes Echerer. Und auch wenn das "kein einfaches Kinojahr war und ist", so Filmpreis-Projektleiterin Alexandra Valent. Gedreht wurde trotzdem "so viel wie nie", so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der die diesjährige Filmpreisgala statt im Wiener Rathaus im Wiener Globe ausrichtet.

Während sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon aufs nächste Jahr freut, wenn die von Valie Export gestalteten Filmpreis-Trophäen wieder wie jedes zweite Jahr im Grafenegger Auditorium vergeben werden (und zwar am 30. Juni 2022 - "wir bleiben erstmal im Sommer", so Filmakademie-Geschäftsführerin Katharina Albrecht-Stadler).

Zahlreiche Niederösterreicher unter den Nominierten

Unter den Nominierten sind dagegen auch heuer jede Menge Niederösterreicher. Allein von den drei Kandidaten für den "besten Spielfilm" 2021 wurden alle drei auch in Niederösterreich gedreht. Einer davon, Evi Romens Außenseiter-Drama "Hochwald", ist mit neun Nominierungen der Favorit auf der diesjährigen Nominiertenliste, gefolgt von Sandra Wollners Androiden-Dystopie "The trouble with being born" und Johanna Moders Beziehungs- und Flüchtlings-Tragikomödie "Waren einmal Revoluzzer" mit jeweils sechs Nominierungen. Letztere wurde nicht nur ebenfalls in Niederösterreich gedreht, sondern hat auch noch einen (Wahl-)Niederösterreicher auf der Besetzungsliste, der für die "Beste männliche Hauptrolle" nominiert ist: Schauspieler Manuel Rubey.

Für die "Beste weibliche Hauptrolle" ist 2021 eine gebürtige Wiener Neustädterin nominiert: Julia Franz Richter für "Der Taucher". Die Schauspielerin spielt aber noch in einem anderen nominierten Streifen die Hauptrolle: in Raphaela Schmids "Fische", nominiert für den "Besten Kurzfilm". Und auch unter den "Besten Dokumentarfilmen" finden sich gleich zwei, die auch in Niederösterreich spielen bzw. auch vom Land Niederösterreich gefördert wurden: Sabine Derflingers "Die Dohnal" und Anja Salomonowitz' "Dieser Film ist ein Geschenk" über Ausnahmekünstler Daniel Spoerri. Für das "Beste Kostümbild" in "Waren einmal Revoluzzer" ist Laxenburgerin Veronika Albert nominiert, für die Hermann-Hesse-Adaption "Narziss und Goldmund" von Regisseur und Oscar-Gewinner Stefan Ruzowitzky Cutterin Helene Lang.

Vergeben werden Österreichs Filmpreise 2021 am 8. Juli, im Wiener Globe und "mit 550 Gästen vor Ort", hofft Katharina Albrecht-Stadler. Inszenieren werden den Galaabend, der "eine Hommage an das Kino sein wird", die Brüder Arash T. und Arman T. Riahi, und zwar als "schönen, lustigen, kurzen Abend", so die Regisseure. Einer davon, Arash, steht außerdem auf der Nominiertenliste für die "Beste Regie", und zwar für die auch in Niederösterreich gedrehte Flüchtlingskinder-Geschichte "Ein bisschen bleiben wir noch".

Alle Nominierten unter www.oesterreichische-filmakademie.at