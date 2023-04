Filmpreis: Klare Haltung, gute Stimmung - und jede Menge NÖ-Filme

Werbung

Politik gab's auch. Gleich am Anfang (von Filmakademie-Obfrau und Schauspielerin Mercedes Echerer) und immer wieder zwischendurch. Schließlich hatte sich Österreichs Filmakademie auch gleich als erste nach der Bildung von Niederösterreichs schwarz-blauer Landesregierung zu Wort gemeldet. Und „Haltung“ gezeigt. Auch dafür gab's heute, Donnerstag, Lob. Von Wiens Kulturstadträtin („danke für diesen Mut der vielen, aufzustehen“, so Veronika Kaup-Hasler), von Wiens Filmfonds („die Akademie ist ein Motor, der Haltung zeigt“, so Geschäftsführerin Sabine Dollhofer) oder von Österreichs Filminstitut („die Akademie ist auch in der österreichischen Gesellschaft eine tatkräftige Stimme“, so Direktor Roland Teichmann).

Vor allem aber gab's im Dachgeschoss von Wiens Ringturm, wo Österreichs Filmakademie traditionell ihre Nominierten für den nächsten (heuer: den 13.) Filmpreis vorstellt, „gute Stimmung“. Viele „Dankeschöns“, Bekräftigungen (wie die von ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Auch wenn's den Tanker gerade auf hoher See etwas schleudert: Der ORF wird weiter euer Partner sein!“), Gratulationen (wie die von Österreichs Kunststaatssekretärin Andrea Mayer an Filmemacherin Jessica Hausner, die mit ihrem zweiten englischsprachigen Spielfilm „Club Zero“ gerade nach Cannes eingeladen wurde und dort im Mai im Wettbewerb läuft). Und eine überraschende Einladung. Für 2024. Und zwar nach Wien.

Nächstes Jahr hätt' ich schon das Rathaus reserviert, für den Filmpreis!“ Veronika Kaup-Hasler, Wiener Kulturstadträtin, mit einem Ausweichquartier für das von Österreichs Filmakademie abgesagte Grafenegger Auditorium

„Ich hätte das Rathaus reserviert“, verkündete Wiens Kulturstadträtin. Und erntete dafür gleich ein „Juchhu!“ der Akademie. Die hatte ja im Zuge der Beendigung ihrer Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich nicht nur dessen Jahresförderung abgelehnt, sondern auch die nächste Filmpreisgala in Grafenegg abgesagt. Die dürfe, so Veronika Kaup-Hasler, 2024 (wieder) am Rathausplatz feiern. Und die bekomme noch heuer auch (zusätzliche, finanzielle) Unterstützung (und nächstes Jahr vielleicht auch eine „erhöhte Jahresförderung“). „Wien“, so Kaup-Hasler, „steht bereit, das Fehlende zu ergänzen“. Und noch eine „gute Neuigkeit“ kam von Österreichs Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden: „Auch wir werden das Budgetloch mitstopfen“, so Geschäftsführer Gerhard Schödl.

Wobei: Gute Nachrichten hatte auch Österreichs Filmakademie selbst mitgebracht. Denn, so Filmakademie-Geschäftsführerin Katharina Albrecht-Stadler: „Wir hatten ein turbulentes Jahr“. Aber, so Filmakademie-Präsident Arash T. Riahi: „Das letzte Jahr war für den österreichischen Film ein unglaublich erfolgreiches.“ Und, so Filmakademie-Präsidentin Verena Altenberger, die sich auch über „73 Prozent Besuchersteigerung“ in Österreichs Kinos freute: „Dieses Jahr weiß ich, dass der Film die Welt verbessern kann.“ Wobei: Auch „der Film“ sind 2023 viele. 22 Spiel-, 17 Dokumentar- und 13 Kurzfilme hatten die gut 600 Mitglieder von Österreichs Filmakademie für Österreichs diesjährigen Filmpreis ausgewählt, 25 davon für die insgesamt 16 Preiskategorien nominiert.

Drei Damen: Filmakademie-Geschäftsführerin Katharina Albrecht-Stadler (ganz links) und Ex-Filmakademie-Geschäftsführerin Marlene Ropac (ganz rechts) mit Filmpreis-Schöpferin Valie Export. Foto: eSeL Lorenz Seidler

Mit acht Nominierungen (darunter die für den besten Film, die beste Regie oder die beste weibliche Hauptrolle) führt Marie Kreutzers auch in Niederösterreich gedrehtes und zuletzt kontrovers diskutiertes Historiendrama „Corsage“ die Nominiertenliste an. Mit sieben Nominierungen knapp dahinter: David Wagners auch in Niederösterreich gedrehtes Bundesheerdrama „Eismayer“. Fünf Nominierungen gab's für Magdalena Lauritschs Sci-Fi-Drama „Rubikon“ mit Wiener Neustadts Jungstar Julia Franz Richter, die neben Vicky Krieps (für „Corsage“) und Pia Hierzegger (für „Family Dinner“) auch für die beste weibliche Hauptrolle nominiert wurde. Und fünf Nominierungen gab's auch für Adrian Goigingers auch in Niederösterreich gedrehtes und höchst prominent besetztes Historien-Drama „Der Fuchs“.

Auf der Nominierungsliste für Österreichs 13. Filmpreis steht aber noch viel mehr Niederösterreich: Clara Sterns „Breaking the Ice“, Michael Ostrowskis „Der Onkel“, Peter Hengls „Family Dinner“, Ulrich Seidls „Rimini“, Thomas Roths „Schächten“ oder Ruth Maders „Sterne unter der Stadt“. Sie alle werden nicht nur am 15. Juni im Wiener Globe unter der Regie von Filmemacherin Catalina Molina („mein Thema lautet: Durch die Nacht zum Licht“) im Scheinwerferlicht stehen, sondern schon am 6. Juni, wenn Österreichs Filmakademie wieder mit der MS Kaiserin Elisabeth der DDSG auf der Donau schippert („ich glaub', wir fahren auch nach Niederösterreich“, versprach Moderator und Schauspieler Faris Rahoma).