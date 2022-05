Viel Niederösterreich beim Österreichischen Filmpreis 2022

Werbung

Zwei spielen im Gefängnis. Einer spielt im Sommer, einer spielt im Wald. Einer spielt auf der Flucht, einer spielt in der Kultur. Und alle sind in Niederösterreich gedreht, von Niederösterreichern inszeniert oder mit Niederösterreicher(inne)n besetzt. Und: Alle sind nominiert, für Österreichs Filmpreis 2022.

Der, genauer: der österreichische Film, wird auch heuer gebührend gefeiert. Mit einer Gala – die findet 2022, nach dem Wiener Globe 2021, wieder im Grafenegger Auditorium statt und die bleibt, nach der Verschiebung im letzten Jahr, auch heuer im Frühsommer, genauer: am 30. Juni. Und mit insgesamt 16 Preisen in ebenso vielen Kategorien. Eingereicht waren dafür 50 Filme (17 Spiel-, 18 Dokumentar- und 15 Kurzfilme). Ausgewählt haben die über 550 Mitglieder von Österreichs Filmakademie 19 – darunter sechs aus, von und mit Niederösterreich.

Ganz oben auf der Nominiertenliste: Arman T. Riahis vor allem in Stockerau gedrehtes Gefängnisdrama „Fuchs im Bau“ mit gleich zehn Nominierungen vom besten Film bis zur besten Musik. Mit ebenfalls zehn Nominierungen gleichauf: Sebastian Meises Homosexuellen-Drama „Große Freiheit“ mit Georg Friedrich in einer Hauptrolle. Unter den Nominierungen für Österreichs Filmpreis finden sich aber noch jede Menge andere Niederösterreicher.

Für „Hinterland“ gleich sechsmal für Österreichs Filmpreis nominiert: Regisseur und Klosterneuburger Stefan Ruzowitzky. Foto: APA/dpa/ANNETTE RIEDL

Die von Barbara Albert mitproduzierte Tragikomödie „Me, We“ etwa, mit dem Waidhofner Anton Noori. Oder Paul Plobergers in NÖ gedrehter Kurzfilm „Nackte Männer im Wald“. Oder Stefan Ruzowitzkys Antikriegsthriller „Hinterland“, der gleich sechs Nominierungen vom besten Kostümbild bis zur besten weiblichen Nebenrolle abräumte. Oder Sebastian Brauneis’ Spätsommerromanze „1 Verabredung im Herbst“ mit der Wiener Neustädterin Julia Franz Richter in einer Hauptrolle. Oder auch Sabine Hieblers und Gerhard Ertls in Wien und NÖ gedrehte Dokumentar-Komödie „Sargnagel – Der Film“ über und mit Stefanie Sargnagel.

Wer Österreichs Filmpreis 2022 gewinnt, wird erst bei der Filmpreisgala im Juni gekürt. Inszeniert wird die heuer von Clara Stern. „Es geht“, so die Filmemacherin und Drehbuchautorin mit Brucker Wurzeln, „um das Gemeinsame.“ Motto im Grafenegger Auditorium: „All Together Now“.