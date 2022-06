Comeback in Nickelsdorf: Darf‘s ein bisschen Rockfestival sein?!

Donnerstag, 9. Juni

Blue Stage: Cemetery Sun, Grandson, Fire from the Gods, Kennyhoopla, Bush, Evanescence, Rise Against, Muse

Red Stage: Blues Pills, Black Veil Brides, Gloryhammer, Don Broco, Clawfinger, Turbobier, Steel Panther, Bullet for my Valentine, Haddaway & Dr. Alban

Freitag, 10. Juni

Blue Stage: King Nun, Hinds, The last Internationale, While she sleeps, Sportfreunde Stiller, Måneskin, Kraftklub, Placebo

Red Stage: Igel Vs. Shark,

Battle Beast, Black Inhale,

Epica, Skillet, Korn, Heilung, Bring me the Horizon

Samstag, 11. Juni

Blue Stage: Monokay, Boston Manor, Jinjer, Electric Callboy, Bad Religion, The Offspring, Seiler und Speer, Volbeat

Red Stage: Liedfett, Waving the Guns, Alle Achtung, Querbeat, Mono & Nikitaman,

Mando Diao, Dame, Deichkind

Sonntag, 12. Juni

Blue Stage: The Weight, Imminence, Kissin Dynamite, Eluveitie, Airbourne, In Flames, Billy Talent, Five Finger Death Punch

Red Stage: Wendis Böhmische Blasmusik, Mal Élevé, Fäaschtbänkler, Greeen, Finch, Wizo, Gentleman, Alligatoah