Zum ersten Mal auf einem Festival sind sowohl Die Ärzte als auch Die Toten Hosen als Headliner dabei. Sonnenschutz und Wassertrinken sind ratsam: Laut ZAMG-Prognose sind Temperaturen bis zu 37 Grad möglich.

Zum Auftakt der 15. Ausgabe des Open Airs locken u.a. Slipknot und Sum 41 die Fans an. Bei der Anreise muss man mit Staus rechnen. Wer sich Wartezeiten im heißen Auto ersparen will, sollte sich außerhalb der Stoßzeiten auf den Weg zu den Pannonia Fields machen. Am Sonntag, nach dem Höhepunkt der Hitzewelle, steigt die Gewitterneigung stark an.