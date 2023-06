Nova Rock: Partystimmung mit Stilmix

Mit Harcdore-Klängen (All Faces Down, Lionheart), Rock & Roll (Dirty Honey) und indischem Folk-Metal (Bloodywood) wird der dritte Nova-Rock-Tag einerseits klassisch eröffnet – andererseits zeigt die Mischung der Stile schon, wo die Reise hingeht. Mit Fanta-4-Legende Thomas D, Casper, Bilderbuch und der Abschlussparty mit Scooter bekommt Tag 3 eine besondere Note.

Damit auch die Headbangerinnen und -banger nicht zu kurz kommen, gibt’s ein Wiedersehen mit Amon Amarth, Papa Roach oder I prevail. Denn genau so funktioniert das Nova Rock, als Party für alle und mit Abwechslung auf den drei Bühnen. Die Red-Bull-Stage hat am Freitag übrigens Überraschungen wie die Harcore-Veteranen Downset oder Austro-Star Roman Gregory am Programm.

Party mit Scooter, Vorfreude auf Wendi

Und ohne dass es langweilig wird … auch die richtige Einstellung zum Wetter gehört zum Nova Rock. Zum einen für die Veranstalter, die den Kampf mit dem Regen in den vergangenen Tagen mit zusätzlichem Aufwand gemeistert haben; und für die Besucherinnen und Besucher, die sich die Party nie verderben haben lassen.

Heute wird die Nacht nicht nur in der Partyzone zum Tag gemacht, auch vor der Blue Stage geht’s bis zwei Uhr früh: Fast schon Tradition hat der Auftritt von Scooter, die mit legendären deutschen EDM-Klängen die Massen zum Tanzen bringen. Apropos Tradition: Zum Auftakt zum morgigen Festival-Finale machen sich schon alle bereit für Wendis Böhmische Blasmusik!