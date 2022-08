Öko-Festival "Paradies Garten" feiert Debüt in Bruck an der Leitha

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Shutterstock.com, Avis De Miranda

D as Paradies kommt nach Bruck an der Leitha: Mit dem nachhaltigen Electronic Music Festival "Paradies Garten" soll am kommenden Wochenende eine grüne Zukunft in der niederösterreichischen Kleinstadt Einzug halten. Schauplatz ist von Freitag bis Sonntag das Schloss Prugg, von dessen roten Ziegelmauern drei Tage lang Electro-Beats in allen Formen und Farben widerhallen werden - performt von internationalen DJs wie Âme, Jayda G, Job Jobse oder DJ Koze.