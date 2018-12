Ein Motorrad-Mädchen und eine Bergbäuerin, ein(e) Skirennläufer(in) und eine Holocaust-Überlebende, eine Trafikanten-Mutter und eine Notärztin – „Das war ein unglaublich schönes Filmjahr mit wahnsinnig schönen Frauenfiguren.“ Resümiert Ursula Strauss. Und ist „überglücklich“, dass die auch auf der Nominiertenliste von Österreichs Filmpreis stehen – mit „noch mehr Produzentinnen“, „noch mehr Regisseurinnen“ und sogar einer Kamerafrau.

Aber nicht nur viele Frauen, auch jede Menge Niederösterreicher(innen) hat Österreichs Filmakademie mit ihren 432 wahlberechtigten Mitgliedern für ihren neunten Filmpreis ausgesucht. Bad Vöslauerin Katharina Mückstein , die für ihr Motorrad-Mädchen-Drama „L’animale“ in gleich sechs von 16 Kategorien nominiert ist. Ybbser Karl Fischer , dessen Nazi-Gerichts-Krimi „Murer“ mit ihm in der Hauptrolle sogar achtmal nominiert ist.

Filmpreisgala am 30. Jänner

Hollabrunnerin Regina Fritsch , deren Sigmund-Freud-Vorkriegs-Erzählung „Der Trafikant“ mit ihr in der Mutterrolle viermal nominiert ist. Oder Melkerin Inge Maux (ebenfalls für „Murer“). Oder Spitzerin Ingrid Burkhard (für „Die Einsiedler“). Außerdem nominiert: Dominik Hartls Teenager-Drama „Die letzte Party deines Lebens“ oder Ruth Maders Science-Fiction-Utopie „Life Guidance“, beide in NÖ gedreht.

Und noch ein Niederösterreicher wird bei der Filmpreisgala am 30. Jänner im Wiener Rathaus und beim Abend der Nominierten am 24. Jänner in der Perchtoldsdorfer Burg allerdings nicht auf, sondern hinter der Bühne stehen: „Jedermann“-Regisseur und Perchtoldsdorf-Intendant Michael Sturminger – der beide Abende inszenieren wird (Filmakademie-Geschäftsführerin Marlene Ropac: „Der macht heuer alles!“).