Klimawandel im Film in Filmbühne Waidhofen/Ybbs

Im Rahmen der „11. Filmtage zum Recht auf Nahrung – Hunger.Macht.Profite“ fand am Montag der Vorwoche in der Filmbühne Waidhofen die Österreich-Premiere des Dokumentarfilms „The Ants and the Grasshopper“ statt.

Der Film zeigt die bedrohlichen Ausmaße des Klimawandels in Malawi, indem er Bäuerin Anita Citaya folgt, die den Leuten ihrer Dorfgemeinschaft vermittelt, welche Änderungen notwendig sind, um trotz Wasserknappheit noch Landwirtschaft betreiben zu können. Neben Polykultur-Anbau oder neuen Öfen braucht es dazu auch Gleichberechtigung zwischen Ehepartnern, aber auch zwischen den reichen und armen Ländern der Welt.

Im anschließenden Filmgespräch wurde die Wichtigkeit lokaler Initiativen betont und dass Konsumentscheidungen und Druck auf die Politik wichtig sind.