Die Kinos sind zu. Die Produktionen steht immer wieder still. Aber: Der österreichische Film lebt. Und die österreichische Filmakademie auch. Die hat zwar ihre nächste, große Filmpreisgala, die traditionellerweise Ende Jänner einmal im Wiener Rathaus, einmal im Grafenegger Auditorium steigt, schon abgesagt. Und hat trotzdem viel vor.

Neuer Termin für Österreichs Filmpreis 2021 ist Ende Juni. Dafür beginnt, ebenfalls verschoben, aber schon in wenigen Tagen, am 24. November, die Einreichfrist für die insgesamt 16 Kategorien und läuft bis 22. Jänner 2021. Gesichtet und gevotet wird diesmal nicht mehr auf der Streaming-Plattform Flimmit, sondern auf www.vodclub.online, dem neuen Partner von Österreichs Filmakadmie, bei dem auch Österreichs (Programm-)Kinos im Lockdown ihre Filme zum Verleihen fürs Wohnzimmer anbieten. Mit dem Kino Vod Club plant man auch außerhalb von Österreichs Filmpreisen neue Kooperationen.

Neu ist in Österreichs Filmakademie, die mit Ursula Strauss und Stefan Ruzowitzky ja seit Jahren höchst prominente Präsidenten und mit Mercedes Echerer seit bald einem Jahr eine ebenfalls höchst prominente Obfrau hat, auch die Geschäftsführung. Marlene Ropac, Mitbegründerin, unermüdliche Vernetzerin und gebürtige St. Pöltnerin, übergibt die Geschäfte mit 1. Jänner 2021 an Kulturmanagerin Katharina Albrecht-Stadler, die zuletzt mit Mercedes Echerer die länderübergreifende Initiative EU-XXL Film geleitet hat.

"Ich freue mich riesig", so die neue Filmakademie-Geschäftsführerin. Und will "die Arbeit und die Projekte der Akademie gerade in diesen schwierigen Zeiten fortführen". Denn: "Die Akademie ist Botschafterin des österreichischen Films".

Marlene Ropac freut sich, dass ihre Nachfolgerin "bereits auf den fahrenden Zug aufgesprungen ist" und will auch mit der verschobenen Filmpreisgala "ein starkes, gemeinschaftliches Lebenszeichen für den österreichischen Film setzen". Denn, so Ropac weiter, auch wenn der Schaden für die heimische Filmwirtschaft schon jetzt enorm sei, wolle man doch "im Frühsommer hoffentlich ein wenig feiern". Zum Beispiel auch Österreichs Umweltzeichen, das Österreichs Filmakademie erst Ende Oktober verliehen bekommen hat.