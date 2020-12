Gala gab's heuer keine. Preise gab's schon. Und jede Menge Einreichungen. "Fast 200", erzählt Brigitte Kössner-Skoff, Geschäftsführerin der Initiativen Wirtschaft für Kunst, waren es allein für die Niederösterreich-Ausgabe eines Preises, der vor 32 Jahren ins Leben gerufen wurde, um die auszuzeichnen, die die Kunst fördern.

"Stimmige Partnerschaften" seien das einerseits, "Wegweiser" gerade für Kulturinstitutionen andererseits. Die besten von ihnen, die eine hochkarätige Jury auch heuer auswählte, kamen im Coronajahr 2020 (fast) alle aus Niederösterreich, und zwar in immerhin vier (von fünf) österreichweiten Kategorien.

Unter den Klein- und Mittelbetrieben ging der Maecenas-Österreich-Anerkennungspreis an Lois und Silvia Lammerhubers Badener Edition Lammerhuber mit einem Projekt im Rahmen des diesjährigen La Gacilly-Fotofestivals in Baden. Unter den Großunternehmen ging der Maecenas-Österreich-Hauptpreis an die Ing. Franz Kickinger GesmbH in Böheimkirchen für Kultursponsoring, Künstlerpatenschaften und nachhaltige Kulturförderung gerade in der Krise. Der Anerkennungspreis in der Kategorie Großunternehmen ging heuer an die NÖ Versicherung AG für die Lunzer Wellenklänge und für eine Menge anderer, langfristiger Kultursponsoring Projekte von Allegro Vivo bis zu Viertelfestival im Waldviertel. Die Anerkennung beim Sonderpreis "Kunst & Kultur" ging an die NÖ Festival und Kino GmbH für das Kremser Weltmusikfestival "Glatt & Verkehrt". Und beim Ö1 Publikumspreis 2020 gingen sowohl der Haupt- als auch die Anerkennungspreise nach Niederösterreich, der erste an der Verein Academia Allegro Vivo für das gleichnamige Kammermusikfestival im Waldviertel, die zweiten an Zeno Staneks Litschauer Verein Theater Brauhaus und Theaterfestival Hin & Weg und an die Oper Burg Gars GmbH.

Der Maecenas Niederösterreich, der heuer seinen 20. Geburtstag gefeiert hätte, vergab im Jubiläumsjahr je einen Haupt- und einen Anerkennungspreis in insgesamt drei Kategorien. Der Hauptpreis bei den Klein- und Mittelbetrieben ging an die Kühlexperten der Servoking GmbH für ihre Unterstützung des „VOI fesch Kunstpreises 2020“. Bei den Großunternehmen gewann die NÖ Versicherung AG, die österreichweit in derselben Kategorie mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet wurde, den Hauptpreis. Und mit dem bereits zum siebentem Mal vergebenen Kultursponsoring-Sonderpreis "Kunst & Kultur" wurde Max Mayerhofers und David Czifers Verein Lastkrafttheater gewürdigt.