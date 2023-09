Tag des Denkmals: Ein Sonntag und 35 Denkmäler

Gefeiert wird jedes Jahr. Aber: Heuer gleich doppelt. Und zwar nicht nur (Nieder-)Österreichs Denkmäler (denen gehört schon seit 1995 im Rahmen der European Heritage Days ein Tag im September). Sondern auch Österreichs zugehöriges Gesetz. Das wurde 1923 beschlossen. Und soll die heimischen Denkmäler schützen.

Wie das aussehen kann, ist am diesjährigen Tag des Denkmals auch in NÖ zu sehen – in und an der Wehrkirche Weißenkirchen oder in der Kartause Mauerbach, wo das Bundesdenkmalamt zu Führungen und Parcours, zu Beratung und zum Mitmachen lädt. Am 24. September öffnen aber noch 33 andere Stifte und Museen, Häuser und Parks, Friedhöfe und Archive ihre Pforten in ganz Niederösterreich (in ganz Österreich sind es 280) – von Aggsbach bis Wiener Neustadt.

Programm und Infos unter: www.tagdesdenkmals.at