Tonkünstler-Orchester: „Das RSO muss bleiben!“

„Man mag sich gar nicht ausmalen, was das bedeutet.“ Schüttelt Gertrude Rossbacher den Kopf. Und meint die Sparpläne von Österreichs Rundfunk, denen auch Wiens Radio-Symphonieorchester, kurz: RSO, zum Opfer fallen könnte. Und das nicht zum ersten Mal, schließlich begann man am Küniglberg schon vor mittlerweile 15 Jahren, am „ORF“-Orchester zu sparen. Jetzt will man sich das RSO gar nicht mehr leisten können - so zumindest die Sparpläne von ORF-General Roland Weißmann.

Gegen die haben nicht nur Wiens Staatsoper, Österreichs Kunst- und Musik-Unis oder Österreichs Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek aufs schärfste protestiert. Sondern auch aktuell bereits 78.143 Unterzeichner der erst vor einer Woche gestarteten Petition der Online-Plattform meinaufstehn.at Protestiert haben nun aber auch Österreichs acht Landesorchester, die an den ORF-General, den Bundeskanzler, die Kultur-Staatssekretärin und den Nationalrat einen offenen Brief geschrieben haben. „In geschwisterlicher Solidarität“, so die Unterzeichner vom Linzer Bruckner Orchester bis zum Symphonieorchester Vorarlberg. Denn: „Das RSO muss bleiben!“

"Die Petition 'SOS RSO' hat bereits mehr als 78.000 Unterschriften. Dies zeigt, wie groß die Zustimmung zum Erhalt des einzigen Rundfunkorchesters in Österreich ist": Tonkünstler-Orchester-Geschäftsführer Frank Druschel. Foto: Nancy Horowitz

Unterschrieben hat den offenen Orchesterbrief auch Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester. „Schon die Diskussion über die Existenzberechtigung eines Klangkörpers schadet nicht nur dem Image, sondern auch dem Selbstverständnis des Orchesters“, kritisiert auch Tonkünstler-Geschäftsführer Frank Druschel. Der ORF, so Druschel, spare an der falschen Stelle. Und ein Orchester könne „nur arbeiten, wenn es die Sicherheit hat, auch in drei Jahren noch auftreten zu können.“

Für Gertrude Rossbacher, Solo-Bratschistin im Tonkünstler-Orchester und Vorsitzende des Orchesterbeirats, gehe das „in die völlig falsche Richtung. Ein Orchester abzufertigen, ist keine Lösung für die Zukunft!“ Damit beerdige man nicht nur den Klangkörper selbst, sondern „auch einen wichtigen Teil der österreichischen Musikszene“. In der musiziert und konzertiert das heutige RSO und frühere ORF-Symphonieorchester schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs, als Max Schönherr für die damalige RAVAG ein fünfzigköpfiges Funkorchester zusammenstellte, das auch Österreichs Bundeshymne 1947 uraufführte. Und das mit seinen derzeit 88 fixen und 10 Orchesterakademie-Mitgliedern längst zu Österreichs wichtigsten Klangkörpern mit internationalem Ruf, zeitgenössischem Schwerpunkt und einem der ersten weiblichen Chefdirigenten gehört.

"Als Musikerin bin ich sehr betroffen": Tonkünstler-Orchester-Bratschistin Gertrude Rossbacher zum RSO. Foto: Nancy Horowitz

„Als Musikerin“, meint Gertrude Rossbacher, „bin ich sehr betroffen und fühle mit den Kollegen“. Auch wenn Österreichs Kulturstaatssekretärin bereits ihre Unterstützung zugesichert habe, brauche es aus ihrer, Rossbachers Sicht, „ein viel stärkeres Kulturministerium, das die Künstler und das Kulturgut in unserem Land schützt“. Das RSO, so auch dessen ehemaliger Chefdirigent Cornelius Meister, „ist unverzichtbar!“