„Es geht um die Musik. Ich will Konzerte spielen, und die Menschen wollen Konzerte sehen“, sagte sich der Singer-Songwriter Onk Lou während des ersten Lockdowns. Streams im Internet waren für ihn keine zufriedenstellende Alternative: „Ich will vor Menschen spielen und nicht vor Kameras.“

Da klassische Konzerte zu Coronazeiten nicht möglich waren und sind, beschlossen der Musiker und sein Freund, Filmemacher Robert Ziffer-Teschenbruck, beide aus dem Bezirk Gänserndorf, die Musik ganz wortwörtlich zu den Fans nach Hause zu bringen. Mit dem Rad und teilweise mit dem Zug tourten sie im Sommer durch ganz Österreich, und Onk Lou spielte in Gärten, in Wohnzimmern und in Scheunen.

Entstanden ist dabei die Dokumentation „Vorhang zu: Konzerte in einer geschlossenen Welt.“

„Als Onk Lou anrief und mich fragte, ob ich mit ihm auf Tour gehen möchte und filmen will, habe ich sofort ja gesagt. Zu dem Zeitpunkt sind wir beide schon einige Zeit daheim gesessen. Der Bewegungsdrang war also hoch“, erzählt Kameramann Ziffer-Teschenbruck, der sein Film-Equipment möglichst leicht hielt.

Viele hundert Kilometer mit dem Fahrrad und auch einige mit dem Zug haben die beiden innerhalb von zwei Wochen zurückgelegt, und da der Andrang so groß war, wurden an einigen Wochenenden noch mehr Konzerte gespielt.

Nach einer Ausstrahlung auf SAT.1 Österreich ist die Doku nun auch auf Youtube verfügbar.