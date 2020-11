Gelesen wird schon. Geredet, gespielt und musiziert auch. Nur ohne Publikum vor Ort. Dafür im Netz. „Wir wollen“, erklärt Walter Grond, „in dieser Corona-Zeit eine Ausgabe der Europäischen Literaturtage verwirklichen, die als Live- Stream die Lesungen und Konzerte kurzweilig aufbereitet.“ Und die trotzdem im Klangraum in der Kremser Minoritenkirche verortet ist.

Dort bittet man von 19. bis 22. Dezember in die „Wildnis“, so auch das Motto der zwölften Literaturtage – zu Vorträgen und Gesprächen (etwa gleich zur Eröffnung mit Ariadne von Schirach und Robert Menasse), zu Lesungen (etwa mit Michael Stavarič), zu Dialogen und Matineen. Und zu Soiréen (etwa mit Schauspieler Johannes Silberschneider und Ernst Molden & Ursula Strauss mit ihrem neuen Album „Wüdnis“). All das live (und gratis) gestreamt, interaktiv kommentiert und via YouTube übertragen.

„Es soll“, so Autor und Literaturtage-Leiter Walter Grond, „um die vielen Formen der Wildnis gehen“. Und die sollen auch „der Angst unserer gegenwärtigen Kultur etwas entgegenstellen“. Denn: „Es ist bitter zu beobachten, in welcher Leere sich die Autoren 2020 wiederfinden. Ich hoffe, das ändert sich bald!“

www.literaturhauseuropa.eu