Online Vortrag Der Wert der Regionalkultur für den Tourismus in NÖ

Symbolbild: Der Perchtoldsdorfer Hiataeinzug gehört seit 2010 zum österreichischen UNESCO-Kulturerbe. Foto: Niederösterreich-Werbung, Lois Lammerhuber

„Regionalkultur als WERTvoller Tourismuspartner“ so heißt der Online-Vortrag, der von der Regionalkultur Niederösterreich organisiert wird. Er richtet sich an die Kultur- und Tourismusverantwortliche in Niederösterreichs Gemeinden. Am 30. März referieren dabei Kurt Wittmann, Franz Höfer und Sonja Eder.