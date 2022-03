​​​​​​​Regionaler Kulturtourismus: Experten geben Praxis-Tipps

Werbung

Auch abseits der großen kulturtouristischen Magneten wie etwa der Wachau oder auch Carnuntum zieht es jährlich zahlreiche Kulturtouristinnen und Kulturtouristen zu den einzelnen Standorten in Niederösterreich – insgesamt haben 2021 mehr als 2,5 Millionen Personen Hochkultur und Regionalkultur im Bundesland genossen. Damit ist Kulturtourismus ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor geworden – eben auch abseits der großen Namen. Mit klaren Zielen und mutigen Visionen kann Regionalkultur zum bereichernden Erlebnis für Touristinnen und Touristen werden. Gemeinden und Regionen können dadurch ein unverwechselbares Profil schaffen und nachhaltig Interesse verankern.

Interessante und hilfreiche Einblicke in das reichhaltige Praxisfeld des regionalen Kulturtourismus und seine Wichtigkeit geben am Donnerstag, 31. März, im Online-Vortrag „Regionaler Kulturtourismus“ Intendant, Regisseur und Musiker Werner Auer sowie Reinsbergs Bürgermeister Franz Faschingleitner und Spitzenkoch Wolfgang Pillgrab vom Gasthaus Pillgrab in St. Valentin.

Bühnen-Experte, Spitzenkoch und Ortschef ermutigten zu visionären Einfällen

Mit Werner Auer „plaudert“ ein erprobter Profi aus dem Nähkästchen. Der gebürtige Hollabrunner zeichnet als Intendant der Felsenbühne Staatz für die Programmierung einer der größten Open-Air-Bühnen in ganz Österreich verantwortlich. Seit mittlerweile 22 Jahren werden vor 1.200 Sitzplätzen etablierte Klassiker des Musical-Genres und österreichische Erstaufführungen inszeniert. Unter Werner Auers Intendanz erreicht das Programm pro Spielzeit zwischen 14.000 und 17.000 Besucherinnen und Besucher. Auer ist auch als Regisseur, Vokalist und Darsteller gefragt. Seine Auftritte führten ihn unter anderem nach New York, London und Berlin. Events bereichert er als Bühnenbilddesigner die Szene und sammelte reichhaltige Bühnen-Erfahrung auch als Kabarettist, Moderator und Entertainer. Seit 2010 ist Werner Auer zudem Obmann des Theaterfest Niederösterreich mit einem vielfältigen Schauspiel-Programm an 22 Standorten.

Aus der gelebten Praxis spricht Franz Faschingleitner. Als Bürgermeister der Gemeinde Reinsberg nahe Scheibbs berichtet er vom regen kulturellen Leben im 2010 zum Kulturdorf ernannten Ort. An der Spitze der Liste kultureller Aktivitäten rangiert die 1992 zum Veranstaltungszentrum ausgebaute Burgruine. Als Burgarena ist sie gemeinsam mit dem direkt im Ort errichteten Musium Aufführungsort für Konzerte, Kabarett-Abende, Kinder-Theater, Workshops und vieles mehr. Im Kulturdorf walten sechs Kultur-Vereine, werden Bräuche und Traditionen aktiv hochgehoben und laden beispielsweise der Ferro-ARTE-Weg und die Urtonhörner zum kulturellen Genuss.

Ein Experte gastronomischer Kultur ist Wolfgang Pillgrab. Der Spitzenkoch hat Anfang 2021 den elterlichen Traditionsbetrieb in St. Valentin übernommen. Den Gasthof Pillgrab pflegt er mit all seinen bodenständigen und in der Region verwurzelten Elementen weiter, streut aber auch experimentellere Noten ein – genauso wie er es in seiner Küche handhabt: Regionales und Ausgefalleneres reichen hier einander harmonisch die Hand. Pillgrab gilt als einer der innovativsten Köche Niederösterreichs. Seine gastronomische Finesse hat er sich nach Ausbildungen und Saison-Erfahrungen in Krems, Salzburg und Vorarlberg unter anderem im VIP-Club der Red-Bull-Arena in Salzburg, als Souschef im Wiener Hotel Sacher sowie im Linzer Drei-Hauben-Betrieb Verdi erarbeitet.

Fortbildung für Tourismus- und Kulturverantwortliche

Mit der Online-Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur & Tourismus“ möchte die Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich speziell Verantwortliche im Bereich von Tourismus und Kultur ansprechen. Gerade regionale Kulturangebote sollen so als Chance für erfolgreichen Tourismus wahrgenommen werden. „Regionaler Kulturtourismus“ ist Teil 2 der Reihe, die mit „Kultur- und Tourismusstrategie Niederösterreich“ eröffnet wurde und mit „Potenzial Kulturtourismus“ (28. April, mit Referentin Yvonne Pröbstle von der Agentur Kulturgold) weitergeführt wird. Für den 22. Mai ist ein Ausflug nach Semmering geplant, hier dienen die Wiener Alpen als Anschauungsbeispiel für eine Modellregion des Niederösterreich Tourismus.

Die Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich bietet mit ihren Lehrinhalten eine wichtige Orientierungshilfe für die kommunale Kulturarbeit. Das jährlich adaptierte Programm soll Tourismus- und Kulturverantwortlichen sowie ehrenamtlich und in Vereinen engagierten Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern unterstützen und ihnen wichtiges Know-how vermitteln.

Die Online-Vorträge (via Zoom) sind kostenlos, lediglich für den Ausflug am 22. Mai sind pro Person 45 Euro zu entrichten.

Anmeldung und Informationen zu den Lehrgängen erhalten Sie unter 02742/90666-6137, per Mail an akademie@kulturregionnoe.at oder unter der Homepage www.kulturregionnoe.at.