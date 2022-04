Puccinis „La Bohème“: Junge hochkarätige Kräfte im barocken Kaiserhof

Werbung

„Giacomo Puccinis „La Bohème“ zählt zu einer der meistgespielten und bekanntesten Opern weltweit, basierend auf dem Roman „Scènes de la vie de bohème“ des französischen Schriftstellers Henri Murger. Puccini schwärmte über die literarische Vorlage: „In dem Buch war alles, was ich suchte und liebe: die Frische, die Jugend, die Leidenschaft, die Fröhlichkeit, die Liebe mit ihren Freuden und Leiden. Das ist Menschlichkeit, das ist Empfindung, das ist Herz. Und das ist vor allem Poesie. Die göttliche Poesie.“

Puccini selbst war Mitglied eines Künstlerclubs namens „Club La Bohème“, bestehend aus Literaten und Malern, mit denen er sich regelmäßig in Torre del Lago traf und Erinnerungen an seine eigene Zeit als Student und Bohèmien austauschte. So auch am 10. Dezember 1895. Während seine Freunde Karten spielten und Wein tranken, saß er am Klavier und komponierte. Man erzählt, dass er plötzlich vom Klavier aufgesprungen sei und gerufen habe: „Ruhe, ihr Burschen. Ich bin fertig!“ Bereits am 1. Februar 1896 fand die Premiere von „La Bohème“ in Turin statt. Unter der musikalischen Leitung eines damals noch völlig unbekannten 29-jährigen Maestros namens Arturo Toscanini.

Femme fragile und Femme fatale im Bohemien-Milieu

Ohne jemals zuvor selbst in Paris gewesen zu sein, fing Puccini das Flair und die Atmosphäre des Pariser Bohèmien-Milieus durch feine Zeichnung der Figuren, Erzähldichte sowie seinen meisterhaften Melodienreichtum präzise ein, wie im „Musette-Walzer“ oder in Rodolfos Arie „Wie eiskalt ist dies Händchen“. Die Oper lebt dabei von ihren Gegensätzen: Mimì, einer Femme fragile (zerbrechlich, leise, schüchtern, zurückhaltend), wird Musetta, eine Femme fatale (stark, emanzipiert, frech, laut, exzentrisch), gegenübergestellt. Unbeschwertes Künstlerdasein, jugendliche Lebensleichtigkeit werden durch Krankheit und Tod kontrastiert.

Spannend verspricht die Klosterneuburger Inszenierung von Erfolgsregisseur Francois de Carpentries zu werden, der zum bereits dritten Mal im Kaiserhof - nach „Le Comte Ory“ (2017) und „Hoffmanns Erzählungen“ (2019) – für die Regie verantwortlich zeichnet. Ihm zur Seite steht mit Karine van Hercke (Kostüme), Hans Kudlich (Bühnenbild), Monica I. Rusu-Radman (Choreografie), Csilla Domjan (Maske) und Lukas Siman (Licht) ein bewährtes Leading Team.

Jung und hochkarätig liest sich wieder die von Intendant Michael Garschall gecastete Besetzungsliste: Kamile Bonté, vielversprechende junge Sopranistin aus Litauen, gibt ihr Klosterneuburg-Debüt als Mimì an der Seite des österreichischen Tenors Clemens Kerschbaumer, der sein Rollendebüt als Rodolfo feiern wird.

Marcello ist mit dem niederösterreichischen Bariton Thomas Weinhappel besetzt. Schaunard wird vom slowakischen Bariton Pavol Kuban gesungen, der ebenso wie der italienische Bass Dominic Barberi als Colline sein Klosterneuburg-Debüt begehen wird.

Ein Feuerwerk an Emotion und Temperament verspricht die polnische Sopranistin Aleksandra Szmyd in ihrem Rollen- und Klosterneuburg-Debüt als „Musetta“. Marc Olivier Oetterli, bereits seit 2001 zu Gast im Kaiserhof, zuletzt als „Don Pasquale“ (2012), kehrt diesen Sommer in einer Doppelrolle als „Benoit“ und „Alcindoro“ zurück.

Christoph Campestrini, international gefragter Dirigent und seit 2012 musikalischer Leiter der operklosterneuburg, sowie die Beethoven Philharmonie lassen wieder den kongenialen instrumentalen Part erwarten.