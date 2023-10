Herbsttage Blindenmarkt: Wo die Masken tanzen und die Tollheit regiert

Venedig liegt in Vegas. Oder doch in Blindenmarkt? Dort schaukeln jedenfalls seit Freitag die Gondeln, dort tanzen die Masken, dort toben die Gefühle, wenn der Herzog nicht ins Schloss, sondern in die (Hotel-) Suite bittet, der Koch die nächste Tollheit plant und der Barbier nur eines will: seine Angebetete zurückerobern. So üppig (Regie: Monica I. Rusu-Radman) – und auch so übermütig – hat man Johann Strauß selten gesehen, so heutig auch nicht. Und all das vor drei spektakulären Videowänden, auf denen die Kanäle glitzern und die Fahrstühle flitzen, dass man gar nicht nachkommt, mit dem Staunen. Beschwingt das Orchester, mitreißend das Ensemble, allen voran Andreas Sauerzapf als umwerfender Pappacoda, Martin Mairinger als kecker Caramello, Clemens Kerschbaumer als allzu galanter Herzog und Georg Kusztrich als köstlicher Delacqua.

Zu sehen ist Johann Strauß' „Eine Nacht in Venedig“ noch bis 29. Oktober in der Ybbsfeldhalle in Blindenmarkt. Am 26. Oktober lädt Herbsttage-Intendant Michael Garschall schon zum vierten Mal zu seinem „Konzert für alle“ - diesmal mit Musik aus den Roaring Twenties rund um Robert Stolz' „Das Frauenparadies“ und mit Schauspieler Stefano Bernardin als Conferencier (Eintritt frei).

www.herbsttage.at