Oper Burg Gars: „Aida“

Verdis populäre Oper kam vergangenen Samstag als politisches wie emotionales Sandkastenspiel vor der Ruinenkulisse daher. Durchwachsen die solistischen Darbietungen, etwas tollpatschig geraten die Massenszenen. Als Amneris punktet die georgische Mezzosopranistin Nana Dzidziguri stimmlich und darstellerisch ebenso wie Li Keng in der Titelpartie, bei den Herren wirkt Neven Crnic als Amonasro am überzeugendsten. Chor und Orchester haben bisweilen mit Koordinationsproblemen zu kämpfen, vor allem, wenn auch aus dem Zuschauerraum heraus agiert wird. Aber das war in Gars immer schon ein Problem.

Fazit: Sandiger Feinstaub zum Kehraus in der Burgruine.