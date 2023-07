Oper Klosterneuburg: „Don Carlo“

Nur, dass Spaniens Königspalast (noch) besser in Klosterneuburgs Kaiserhof passt. Verdi also zum (Intendanten-)Jubiläum. Und ein Weltstar auf und hinter der Bühne: Günther Groissböck. In schwarzem Samt und weißen Spitzenkrägen (Kostüme: Andrea Hölzl), zwischen düsteren (Efeu-)Wänden und unter einer leuchtenden Pietá (Bühne: Hans Kudlich) kam Schillers Königsdrama da in Groissböcks Regie über die Bühne, klassisch, dabei zutiefst menschlich und entsetzlich packend inszeniert und mit dräuendem Blech untermalt. Streng und stolz und stimmlich überragend: Günther Groissböck als Philipp II., furios: Margarita Gritskova als Eboli, erst verwegen, dann ergreifend: Thomas Weinhappel als Rodrigo.

Fazit: Ein Königsdrama zwischen Liebe, Tod & Gott – fulminant!