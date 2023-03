Stadttheater Baden: „Carmen“

Werbung

Nachdem sie in Bizets leidenschaftlichster Oper erst alle berückt, dann berührt hat – und das auch in ihren leisen Tönen und selbst in schwarzen Strumpfbändern.

Die tun der Leidenschaft keinen Abbruch, auch wenn Bühne und Regie (Michael Lakner) zwischen Moderne und Folklore und zwischen Gluthitze und Gewittersturm schwanken. Etwas blass Vincent Schirrmachers José, stolz und stürmisch Thomas Weinhappels Escamillo, bezaubernd Ivana Zdravkovas Micaela, überzeugend Gezim Berishas Zuniga, bewegt Badens Bühnenorchester unter Michael Zehetner.

Fazit: Eine Carmen, die berückt – und berührt.