Von New York nach Tulln: Hamlet beendet Met-Saison im Star Movie

Werbung

Die Oper „Hamlet“ in Neil Armfields gefeierter Inszenierung kommt am Samstag, 4. Juni, um 19 Uhr von der Metropolitan Opera New York direkt ins Star Movie.

Virtuose Chorpassagen wechseln sich mit einem großen Sängerensemble ab und tragen zu einem musikalisch beeindruckenden Erlebnis für Opernfreunde bei.

Die NÖN verlost auch dieses Mal 1x2 Karten. Wer bis Donnerstag, 2. Juni, 10 Uhr ein E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Das Finale der aktuellen Saison mit „Hamlet“ ist zugleich der Startschuss für den Vorverkauf der neuen Saison 2022/23, die im Oktober beginnt und zehn Aufführungen beinhaltet (siehe unten). Ermäßigte Abos werden ab 4. Juni angeboten, Einzeltickets ab 25. Juni.