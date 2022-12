NÖ Äbte verliehen Orden an Hermann Dikowitsch

Werbung

Seit Jahren sind die Stifte in Niederösterreich Hermann Dikowitsch, Leiter der Landesabteilung für Kunst und Kultur, weit über seinen beruflichen Auftrag ein Anliegen. Er nimmt stets Anteil an deren Schicksal, unterstützt sie und pflegt dazu einen persönlichen und freundschaftlichen Kontakt zu den Äbten und Pröpsten der Niederösterreichischen Stifte. Für diese Verdienste wurde ihm nun von der Niederösterreichischen Äbtekonferenz der Orden Croce „Pro Ecclesia et Pontifece“ verliehen.

Päpstliche Anerkennung über Religionsgrenzen hinaus

„Es ist ein erstes Zeichen päpstlicher Anerkennung für das unermüdliche Engagement und die tiefe Beziehung zu den Stiften“, so Laudator Prälat Maximilian Fürnsinn. Mit Augenzwinkern sprach er von einem ökumenischen Schulterschluss für den evangelischen Christ Dikowitsch. Fürnsinn hielt die Bedeutung der Stifte, die zu den ältesten und wichtigsten Kulturträgern des Landes zählen, fest, dass sie nicht nur großartige Bauwerke sind, sondern geistige Zentren, Orte der Seelsorge und Häuser der Begegnung, wo Menschen Orientierung und Freundschaft finden können. In seinen Dankesworten blickte Dikowitsch auf eine besondere 28-jährige Partnerschaft zurück und betonte das gute Miteinander. „Der Orden sei natürlich auch Ansporn für weitere Projekte“, sagte Dikowitsch bei der Annahme der Auszeichnung.

Zur Übergabe fand in der Prälatur im Stift Melk am 10. Dezember eine kleine Feier statt. Hausherrr Abt Georg Wilfinger konnte dazu Martin Grüneis, Abteilung Kunst und Kultur sowie seine Kollegen, den Laudator des Abends, Prälat Maximilian Fürnsinn vom Stift Klosterneuburg, Abt Pius Maurer vom Stift Lilienfeld, Propst Petrus Stockinger vom Stift Herzogenburg und Abt Petrus Pilsinger vom Stift Seitenstetten begrüßen, vom Haus nahmen P. Martin Rotheneder und P. Ludwig Wenzl teil. Bei der Feier nahmen auch der Präsident des Nationalrates Wolfgang Sobotka teil, der im Anschluss beim adventlichen Abend das Waidhofner Kammerorchester dirigierte, welches die Festgäste nach der Ordensverleihung gemeinsam besuchten.