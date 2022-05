ORF-Shows Bad Fischau-Brunn & Atzenbrugg: Radio im Zeichen der Regionalkultur

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Z wei ORF-Radio-Shows drehen sich am Wochenende ganz um den Tag der Regionalkultur der Kultur.Region.Niederösterreich: Am 14. Mai Radio 4/4 in Schloss Fischau und am 15. Mai der Radio NÖ Frühschoppen in Atzenbrugg.