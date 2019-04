Das Musical „Krawutzi Kaputzi“, das einst erfolgreich zwischen 2007 und 2010 in 320 Vorstellungen gelaufen ist, feiert ein Comeback: Jetzt kann man Petzi, Helmi, Mimi, Fips, Zwerg Bumsti & Co als Erwachsene treffen. Unweit der 15A-Haltestelle „Ratschkygasse“ im Café Özgül in Meidling. Gleich neben der Trafik Petz – und die Stammkunden sind alle Puppen.

Perchtoldsdorfs Allround-Talent Isabell Pannagl hat sich im Dezember im Casting durchgesetzt – und musste schweren Herzens absagen: wegen Terminkollisionen mit anderen Engagements. Dann aber redete sie Klartext. „Helmi war in der Jugend mein Liebling. Jeder Schauspieler hat so ein paar Rollen, die er auf der geheimen Liste stehen hat. Und da gehört Helmi für mich dazu.“ Also hat Pannagl doch zugesagt und steht nunmehr im „Vindobona“ am Wallensteinplatz in Wien-Brigittenau auf der Bühne. Singend, tanzend, Wuchtel druckend, den Helmi in der Hand. Das größte Kompliment kam von Regisseur Johannes Glück, schwärmte Pannagl im NÖN-Gespräch: „Du bis Helmi.“ Zu sehen in insgesamt 131 Vorstellungen bis 31. August.

Übrigens: Der Auftritt von „Rosabell“ (Rosie Sommerbauer & Isabell Pannagl) in der Perchtoldsdorfer Burg am 12. Juni gehört nicht zu den abgesagten Terminen: „Da freu ich mich auch schon sehr drauf.“