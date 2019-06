In seiner sechsten Spielzeit geht Intendant und Regisseur Michael Sturminger mit einem russischen Klassiker in die Sommerspiele-Saison Perchtoldsdorf.

„Onkel Wanja ist eines von den Stücken, die auf Schauspieler und Regisseure gleichermaßen Anziehungskraft ausüben“, weiß Sturminger: Auf das Publikum warte „ein wunderbares Ensemble von Menschenerzählern und die Gewissheit, mit seinen Sorgen und Hoffnungen, Nöten und Ängsten nicht allein zu sein“, merkt Sturminger an: „Weil Anton Tschechow uns Figuren geschenkt hat, die wir zu kennen glauben, die wir manchmal geradezu von innen kennen. Sie bringen uns bisweilen auf die Idee, Tschechow hätte gehört, was wir gesagt haben, oder was wir zu hören bekommen haben, von unseren Vätern, Müttern, Töchtern, Geliebten und Onkeln“.

Sturminger lädt am Sonntag, 23. Juni um 11 Uhr zur Matinee auf die Burg Perchtoldsdorf ein. Der Eintritt ist frei.

Publikumslieblinge stehen auf der Bühne

Premiere ist am 27. Juni um 20 Uhr, Vorstellungen gibt’s bis 27. Juli, jeweils um 20 Uhr (Stückeinführung um 19.15 Uhr vor jeder Vorstellung). Unter anderem stehen Publikumslieblinge wie Andreas Patton und Michou Friesz, die Filmpreis gekrönte Inge Maux sowie der in Deutschland aus Film und Fernsehen bekannte Jörg Witte in der Titelrolle auf der Bühne.

