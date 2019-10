Aurelia Stephan Sommerbauer, Bandleader von „Zug nach Wien“.Schönbauer

Aus „Pit Latrine“ wurde „Zug nach Wien“. Mit „Lange nicht gefragt“ starteten Bandleader Stephan Sommerbauer, Konstantin Gary, Maximilian Hübl (alle Perchtoldsdorf), Fabio Menches (Breitenfurt) und Matthias Minarik (Wien) durch und schossen im Sommer die Single „Raketenstart“ nach.

Am Donnerstag haben sie ein Konzert-Highlight im BRUNO in Brunn am Gebirge vor sich. Sie dürfen für „Josh“ Johannes Sumpich („Cordula Grün“, „Vielleicht“, „Reden“) die Stimmung anheizen und Werbung in eigener Sache machen.

Auf die Frage von Veranstalter Andreas Rottensteiner, ob sie den Gig übernehmen wollten, dachte die Band nicht lange nach: „Es ist eine Ehre für uns, wir freuen uns sehr“, zeigt sich Sommerbauer begeistert. „Josh“ kenne er schon von einem früheren Zusammentreffen: „Ein total sympathischer, netter Kerl.“ Josh kommt – fast – direkt von einer Deutschlandtour ins BRUNO. Los geht’s um 20 Uhr. Tickets unter www.bruno.at