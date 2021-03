Die kleinsten sind 65 Zentimeter hoch. Die größten sind 2,80 Meter breit. Neu sind sie alle. Stark auch. Und dass Wolfgang Denk, Künstler, Kurator, Museumsgründer und Museumsleiter, sie „wie im Rausch“, wie er sagt, und „aus heiterem Himmel“, so auch der Titel der jüngsten Schau, geschaffen hat, das sieht man seinen „Neuen Malereien“ auch an.

Da explodieren die Farben und implodieren die Formen, da wuchern Äste und wachsen Türme, da lauern Schatten und strecken sich Kristalle. Da leuchten Rot und Grün und Weiß und Blau, da lockt Schwarz ins Weltall und Grün in den Regenwald. Da schweben Sterne durch die Zeit und blühen Blumen auf der Wiese. Und irgendwie sind sich alle ähnlich, und doch ist jedes ganz anders.

Das „formale Prinzip der Serie“ nennt Carl Aigner im Katalog zur gerade eröffneten Schau dieses „neue Terrain“ des in Zöbing am Kamp lebenden und arbeitenden Künstlers. Und sieht die Wiederholung „lediglich in der Methodik“. Diese nennt Wolfgang Denk „Plasticolortype“. Und so heißt auch eine ganze Reihe der in Niederösterreichs Dokumentationszentrum für Moderne Kunst im zweiten Stock von St. Pöltens Stadtmuseum ausgestellten Werke, mit Nummern und Farben dahinter, manchmal auch „Herbstwald“, „Sundown“ oder „Black Flames“.

Davor, so wie bei allen neuen Malereien von Wolfgang Denk, steht das Kürzel DENK ART in Großbuchstaben. Denn wie es am Anfang des 264 Seiten starken und in der Weitraer Bibliothek der Provinz erschienenen Katalogs steht: „Alle Bilder sind in Zusammenarbeit mit Martha Denk entstanden.“

Zu sehen sind Wolfgang Denks „Neue Malereien 2019-2020“ noch bis 18. April im NOEDOK in der St. Pöltner Prandtauerstraße.

www.noedok.at