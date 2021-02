Die Service- und Beratungseinrichtung für Kunst- und Kulturschaffende, die für Projekte wie Crowdfunding sowie die Marken „Tage der offenen Ateliers“ und „Viertelfestival Niederösterreich“ steht, ist ein elementarer Teil der niederösterreichischen Kulturszene.

Mit Harald Knabl, ehemaliger Geschäftsführer des NÖ Pressehauses und Chefredakteur der NÖN, "steht neben dem Gründergeschäftsführer Josef Schick nun ein Medienprofi an der Spitze, der neben den kaufmännischen Agenden auch inhaltliche und organisatorische Verantwortung übernehmen wird", wurde in einer Aussendung am Donnerstag betont.