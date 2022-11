Adolf Frohner: Aktionismus und Grafik

Werbung

Der Maler, Grafiker und Bildhauer Adolf Frohner wurde am 12. März 1934 in Groß-Inzersdorf im Bezirk Gänserndorf geboren. Er besuchte das Stiftsgymnasium Zwettl und das Piaristengymnasium Krems.

1952 übersiedelte er nach Wien und wurde Gasthörer bei Herbert Boeckl an der Akademie der bildenden Künste. Boeckl verhalf ihm zu einem Stipendium in Paris 1961.

Zunächst war Frohner Vertreter der Objekt- und Aktionskunst. So war er an der dreitägigen Einmauerung mit Hermann Nitsch und Otto Muehl beteiligt und ist Mitbegründer des Wiener Aktionismus. Nach der Trennung von den Aktionisten folgte ein weiterer Aufenthalt in Paris, wo Frohner im Atelier von Daniel Spoerri mitarbeitete. Er wandte sich Malerei und Grafik zu. Gewalt, besonders an Frauen, ist ein häufiges Motiv seines Schaffens. 1972 wurde Frohner Professor an der Angewandten in Wien, von 1999 bis 2005 war er Vorstand des Instituts für bildende Kunst. Frohner zählt zu den bedeutendsten Künstlern in der Zweiten Republik.

Am 19. Jänner 2007 erfolgte der Spatenstich zum Frohner Forum in Krems-Stein. Nur wenige Tage später starb Frohner am 24. Jänner in Wien.