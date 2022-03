Arnold Schönberg: Meister der zwölf Töne

Arnold Schönberg erlernte bereits als Kind Violine und begann im Alter von neun Jahren zu komponieren, etwa das Lied „In hellen Träumen hab ich Dich oft geschaut“, sein erstes vollständig erhaltenes Werk für Gesang und Klavier. Der Name Schönberg ist eng mit der Stadt Mödling verbunden. So übernahm Schönberg 1896 die Leitung des Mödlinger Arbeitergesangsvereines „Freisinn“.

1918 bezog er eine Wohnung in Mödling. Bis 1925 gab er dort über 100 Schülerinnen und Schülern Kompositionsunterricht, darunter Alban Berg, Anton Webern und Hanns Eisler. In der Wohnung komponierte er auch eigene Stücke.

Die „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ entwickelte Schönberg 1923 in Mödling. Mit der Zwölftonmusik schlug er ein neues Kapitel in der Musikgeschichte auf. 1925 wurde er Leiter der Meisterklasse für Komposition an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin.

Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers emigrierte Schönberg in die USA, wo er bis 1944 an der University of California in Los Angeles lehrte.