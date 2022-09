Trauer, Liebe und Kindheit: Julian Schutting wird 85

Werbung

Rund 50 Bücher hat der aus Niederösterreich stammende Autor Julian Schutting bis dato veröffentlicht. Darunter vor allem Prosatexte, Lyrik und sprachphilosophische Abhandlungen, aber auch Texte zu Kunst und Musik.

Geboren wurde der Schriftsteller am 25. Oktober 1937 als Jutta Schutting in Amstetten. Nach einer Fotografieausbildung entschied sich Schutting für ein Studium der Geschichte und Germanistik an der Universität Wien. Im Jahr 1989 ließ der Autor „in Übereinstimmung mit einem lebenslangen Selbstgefühl“ eine Geschlechtsumwandlung vornehmen und wurde so zu Julian Schutting.

Seine literarische Karriere begann bereits Anfang der 1970er-Jahre mit Gedichten und kurzen Prosastücken. In seinen Werken widmet sich der Autor häufig Themen wie dem Umgang mit sterbenden Menschen, der Lebensrealität von Kindern sowie den komplexen Strukturen der Zuneigung. Bekannt ist er außerdem für seine präzise Wortwahl und die Aneinanderreihung gegensätzlicher Perspektiven.

Schuttings Werke wurden schon mit unterschiedlichen Auszeichnungen bedacht. Er erhielt unter anderem den Buchpreis der Salzburger Wirtschaft und den Gert-Jonke-Preis.