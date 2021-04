Die Tischlerei, wo gerade alles still ist, aufgesperrt. Und macht jetzt „kultur:laut“. So heißt auch der frisch gestartete Podcast (www.wachaukulturmelk.at). Und in dem wird geredet.

Über zufällige Kabarettisten und schüchterne Pfadfinderinnen, über Monster und Prinzessinnen, über Rollen und Fluchten, über die Unberechenbarkeit des Lebens und die Lust am Improvisieren. Und das mit zwei wunderbaren Schauspielern (Ursula Strauss und Josef Hader) und einem liebevollen Moderator (Alexander Hauer).

Fazit: Kultur ganz pur, ganz persönlich, ganz laut, aber auch ganz leise. Unbedingt nachhören!