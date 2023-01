Stadtführerin Christine Triebnig-Löffler: Mit Liebe zum Detail

Werbung

Christine Triebnig-Löffler schrieb ihre Doktorarbeit über ein klimatologisches Thema: Sie wertete Satellitenbilder der Steiermark aus, anhand derer sie kleinräumige Klima-Unterschiede herauslesen kann.

Heute erzählt sie den Leuten Geschichten, die sich in und hinter den vielen historischen Fassaden verbergen. Als staatlich geprüfte Fremdenführerin führt sie nicht nur Touristen durch Baden und präsentiert die Stadt von ihrer besten Seite, sondern Geschäftsreisende, Familien und Einheimische. Geboren wurde Triebnig-Löffler im steirischen Feldbach, „Feldbach kennt man, da kommt der Feldbacher Zwieback her.“

Den bekam sie nur, wenn sie krank war. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof, mit ihren Eltern, Oma und Schwester, „ganz beschaulich, wir hatten Tiere, haben alles selbst angebaut, verarbeitet und davon gelebt.“

Damals hat sie bereits erkannt, dass alles in Kreisläufen abläuft, und „dass man nicht gleich aufgibt, sondern weiter macht, bis ein gutes Ergebnis da ist, das spiegelt einem das Landleben sehr gut, es gibt keine schnellen Prozesse.“ Es dauert, „bis etwas heranwächst und als Laib Brot am Tisch steht“.

Mit 14 Jahren ist sie von zu Hause weg, nach Graz ins Gymnasium, dann auf die Uni und hat ihre Liebe zur Kunst in der Grazer Galerie für zeitgenössische Kunst Bleich-Rossi entdeckt. Dann ein nächster großer Schritt, sie übersiedelt mit ihrem kleinen Sohn und Mann nach Italien und schloss hier unter schwierigen Bedingungen ihr Studium ab.

Lehrerin weckte die Liebe für die Geografie

Dass die Geophysik und Geografie zusammenhängen, ja sogar Basis sein kann, versteht sie heute allzu gut. Die Faszination für Geografie weckte eine Lehrerin, die sie lehrte, dass das Klima eines Ortes dafür ausschlaggebend sei, ob und welche Wirtschaft und Kultur an jenem Ort entstehe.

„Wieso gibt es die Antike, wieso ist die afrikanische Kultur so anders?“ – all das hänge vom Klima ab. Da schließt sich der Kreis für Triebnig-Löffler, und ihr Weg führte sie zur Kultur. Für ihre Stadtführungen recherchiert sie intensiv nach verborgenen Informationen, die ihr Bild komplettieren – warum wurde zu einer Zeit gerade so gebaut, welche Einflüsse sind dafür verantwortlich. Deshalb sind ihre Rundgänge regelrechte Wissens-Tsunamis. Sie bringt ans Licht, wer, mit wem und wieso hier in Baden gewohnt hat: „Ich recherchiere ganz genau, man muss in die Tiefe gehen, um dann locker und leicht darüber erzählen zu können.“

Triebnig-Löffler macht das Unbekannte sichtbar: Etwa, wenn man vor dem Kaiserhaus am Hauptplatz steht und sich fragt, „warum das Kaiserhaus so ein schlichtes Gebäude ist?“ Wenn man aber weiß, dass es in Baden einen großen Stadtbrand gab, wo viele barocke Gebäude vernichtet wurden, dann weiß man, warum Kaiser Franz II. in den nackten klassizistischen Bau am Hauptplatz einzog: „Die Schnörksel des Barock waren weg, man wollte komplette Schlichtheit, das hat der Mode entsprochen und das Kaiserhaus ist ein Bau dieser Zeit.“

Die nächsten kulturhistorischen Spaziergänge finden am 27. Jänner (Treffpunkt vor St. Stephan) und am 3. Februar (Treffpunkt Frauenkirche) statt. Start: jeweils 15 Uhr.