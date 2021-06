„Freu dich des Lebens“, notierte Ludwig van Beethoven am 30. September 1826. Es gefiel ihm offenbar im ländlichen Idyll von Gneixendorf, wo er kurz zuvor angekommen war und im Schloss seines Bruders den letzten Landaufenthalt seines Lebens genoss.

Gewohnt hat das Musikgenie im ersten Stock von Schloss Wasserhof, und zwar in dem schön gelegenen dreifenstrigen Eckzimmer an der Südwestseite. „Vor deinen Fenstern ist eine Sonnenuhr“, schrieb Neffe Karl ins Konversationsheft seines tauben Onkels.

Ausflüge zeigen sich in Musik

Mit seinem Neffen unternahm Beethoven Ausflüge in die Umgebung, unter anderem nach Imbach, und das unbeschwerte Landleben spiegelt sich auch in seiner letzten Komposition, dem Anfang November 1826 in Gneixendorf verfassten alternativen Finalsatz zum Streichquartett op. 130.

Das und vieles mehr erfahren Gneixendorf-Besucher jetzt auf vier Info-Tafeln, die von der Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft Krems frei zugänglich auf einem Gebäude vor dem Schloss (links neben der Bushaltestelle) angebracht wurden.

Dauerausstellung und Beethofen-Festival

Die neue Dauerausstellung wurde am Freitag im Schüttkasten des Schlosses von Musikwissenschafter Manfred Permoser präsentiert, für die musikalische Gestaltung sorgte das Koehne Quartett, das Ausschnitte aus den in Gneixendorf entstandenen letzten Streichquartetten, op. 130 und 135, darbot. Der Termin der nächsten Veranstaltung auf Schloss Wasserhof ist bereits fixiert: Von 10. bis 12. September geht das Beethoven-Festival in die zweite Runde.

www.koechelgesellschaft.at