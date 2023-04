NÖ Regionalkultur: Herzblut, Hirsch und „Grundnahrungsmittel“

Werbung

Der (Platz-)Hirsch im Eck, der Werklmann auf der Bühne und die (Regional-)Kultur in aller Munde - Niederösterreichs Ostarrichi-Saal platzte Freitag Vormittag förmlich aus allen Nähten, denn: Niederösterreichs Kultur.Region hatte zur (Programm-)Präsentation geladen. Und dazu nicht nur eine, sondern gleich (fast) alle ihrer Sparten ins St. Pöltner Landhaus mitgebracht: die Musikschulen und die Museen, die Kulturvernetzer und die Kulturpolitiker, die Volksmusikanten und die Freiwilligen. Denn, so Holding-Geschäftsführer Martin Lammerhuber vorneweg: „Die regionale Kulturarbeit ist das Herzstück dieses Landes.“ Sie ist, so Lammerhuber weiter, „kein Fast Food und kein Gruß aus der Küche“. Sie braucht auch „keine Gießkanne“ mehr, sondern gezielte Initiativen. Erst recht, da die Regionalkultur „nicht immer laut und manchmal auch ganz still“ ist.

Laut und deutlich kam dagegen das (politische) Bekenntnis zur regionalen Kultur: „Mit Kultur sollte jeder Tag beginnen“, forderte Niederösterreichs Landeshauptfrau scherzend. Um (gleich wieder ernst) festzuhalten: „Kunst und Kultur haben bei uns einen ganz hohen Stellenwert.“ Die Kultur.Region Niederösterreich, so Johanna Mikl-Leitner weiter, liege ihr „persönlich am Herzen.“ Und die Kulturschaffenden könnten sich „zu hundert Prozent auf das Land Niederösterreich verlassen“. Dort will man „das „Kulturprofil noch weiter schärfen“ - mit, so Mikl-Leitner, „140 Millionen Euro Jahresbudget und noch einmal 100 Millionen für die Infrastruktur“. Denn: „Die Regionalkultur ist das Grundnahrungsmittel unserer Gesellschaft.“

Die Daumen hoch für die Regionalkultur: Holding-Geschäftsführer Martin Lammerhuber (ganz links) und Kulturabteilungs-Leiter Hermann Dikowitsch (ganz rechts) mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Foto: NLK Pfeffer

Zu essen gab's im Ostarrichisaal auch etwas (nämlich Bioweckerl aus dem Waldviertler Schweiggers). Davor gab's aber noch jede Menge regionale Kultur. Ein (Prima la Music-preisgekröntes) Schlagwerk-Duo aus der Musikschule Grafenwörth an der Marimba als Ouvertüre zu Niederösterreichs Tagen der Musikschulen (am 5. und 6. Mai), eine Vorschau auf Niederösterreichs Museumsfrühling, der heuer gleich einen Monat dauert (von 1. bis 31. Mai) und etwa in Hohenau an der March ins „Erzählcafé“ lädt, ein Vorgeschmack auf Niederösterreichs Viertelfestival, das heuer im Waldviertel Halt macht (von 12. Mai bis 15. August) und etwa im Kamptal mit dem „Kulturzug“ von Krems nach Plank fährt und dabei auch einen echten Werklmann (Oliver Maar) an Bord hat. Oder einen Ausblick auf Niederösterreichs Volkskulturfestival aufhOHRchen, das von 22. bis 25. Juni nicht nur Hollabrunn, sondern gleich 19 Spielstätten mit rund 1.000 Mitwirkenden bespielt.

Einblicke in das Service (für) Freiwillige, die Ausbildungsreihen der Kultur.Region und die 2023 erstmals durch alle Bezirke tourende Workshop-Tour gab's in St. Pöltens Landhaus auch noch - bevor die Weinviertler Fiata Musi im Saal und im Foyer aufspielte und der Platzhirsch („der ist jetzt eine Hirschin geworden“, so Martin Lammerhuber), der Leierkasten, die Notenschlüssel, die Festivalballons und die Kalmuks sich noch vor den Kameras trafen. Applaudierten der „Vielfalt“ von Niederösterreichs Regionalkultur: Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch und sein Vize Martin Grüneis, Kultur.Regions-Geschäftsführer Philipp Weitz, die Kulturvernetzungs-Geschäftsführer Harald Knabl und Josef Schick, Museen und Sammlungen-Vereins-Obfrau Elisabeth Vavra, Nationalrätin, Ex-Opernball-Lady und Kultur.Regions-Aufsichtsrätin Maria Großbauer, Nationalrätin und BHW-Landesvorsitzende Bettina Rausch, Goldhauben-Obfrau Daniela Heinzl, Viertelfestivals-Leiter Stephan Gartner, Musikschul-Direktor Markus Holzer oder Ex-Museums-Direktor und Kunst-Experte Carl Aigner.